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Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса

По словам главы McLaren, его пилоту очень сложно избежать проблем с дисциплиной

Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса
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Ландо Норрис пришел в Формулу 1 в 2019 году и с тех пор уже шесть раз поднимался на подиум, а на Гран При России-2021 стартовал с поула и едва не одержал победу. Гонщика McLaren считают одной из главных надежд Формулы 1 – но это вовсе не значит, что у него нет отрицательных черт характера. 

Об этой стороне британца в интервью GQ рассказал глава команды из Уокинга Зак Браун.

«Что меня больше всего бесит в Ландо? То, что он постоянно опаздывает, причем вовсе не на пять минут, – объяснил американский менеджер. – Если мы договоримся о встрече в 8:00, он точно не придет раньше 8:07».

Разумеется, положительных черт у 23-летнего гонщика намного больше. 

«Главное в нем – это честность и умение держать слово, – отметил Браун. – И еще – он постоянно становится лучше. 

Когда они работали с Фернандо Алонсо [в 2018 году, когда испанец выступал за McLaren, а Норрис был там резервным пилотом], это получалось очень продуктивно. Думаю, все дело в спокойствии и хладнокровии Ландо, именно поэтому он так стабилен.  

Я считаю, ему по силам выступать в Ф1 еще 10-15 лет. И как только мы дадим ему достойную машину, он станет чемпионом мира».

Среди поклонников Ф1 британец имеет имидж веселого парня, однако Браун объяснил, что это не совсем так. 

«Есть вещи, в которых он серьезен, невероятно серьезен, – пояснил Зак. – Хотя, конечно, ему отлично известно, что гонки – веселое дело».

Недавно McLaren продлила контракт с Норрисом до конца 2028 года. По слухам, по нему зарплата пилота станет третьей в пелотоне после Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. 

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