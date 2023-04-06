Зак Браун признал уход Зайдля полезным для McLaren
По словам босса команды, недавняя смена ее руководителя позволила действовать смелее в технических вопросах
В конце марта McLaren объявила о реструктуризации своего технического штаба: возглавлявший его Джеймс Ки покинул Уокинг, а его место занял совет в составе трех специалистов, включая и перешедшего из Ferrari Давида Санчеса.
Тогда в команде говорили, что эти изменения стали реакцией на ошибки, допущенные при проектировании машины 2023 года – работы пришлось фактически начинать заново после того, как на них потратили несколько месяцев.
Как объяснил гендиректор McLaren Racing Зак Браун, зимняя смена руководителя команды – место Андреаса Зайдля занял Андреа Стелла – позволила нагляднее увидеть необходимость перестановок в техническом штабе.
«Сезон [2022 года] начался для нас с проблем на тестах из-за перегрева тормозов, – рассказал Браун по ходу Гран При Австралии. – При этом сама машина была в порядке.
Потом нам пришлось пройти через непростой период в отношении пилотов [из-за сложностей Даниэля Риккардо], все внимание переключилось на эту тему.
Между тем, все это время где-то в глубине себя я не был доволен тем, в каком-темпе дорабатывалась наша машина. Речь о второй половине сезона. Если посмотреть, чего достигли другие команды, мы выглядели в сравнении с ними не лучшим образом.
В такой ситуации ты начинаешь искать решение вопроса. И смена руководителя команды привела к тому, что мы получили возможности действовать более агрессивно».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Зак добавил, что Стелла работает в команде с 2015 года, потому отлично понимает все происходящие в ней процессы.
«Разумеется, он начал не с чистого листа, – отметил Браун. – У него заранее была проработанная схема, которую теперь мы приводим в действие.
Еще до того, как было сделано официальное объявление [о замене Ки], начались некоторые процессы, а неудачный старт сезона лишь ускорил их».
Он продолжил: «В конце концов, ответственность всегда лежит на мне как на генеральном директоре. Но важные решения ты никогда не принимаешь один, всегда есть группа ключевых сотрудников. И на все вопросам в отношении технического штаба и гоночной бригады мы с Андреа смотрим одинаково.
Но у нас конкурентный спорт. Если ты не выступаешь здесь на должном уровне, то должен принимать решения, призванные изменить ситуацию. Именно так мы и поступаем. И я уверен в том направлении, которое мы сейчас выбрали для движения вперед».
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