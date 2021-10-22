Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / SMP Racing запустила еженедельные ролики с новостями автоспорта Следующая / Соперник Смоляра в Формуле 3 получил поддержку Williams
Формула 1 / Гран При США Новость

Зак Браун привез в Остин раритетный моторхоум McLaren

Автор:
, главный редактор

Британская команда устроила на американской трассе мини-ретро-фестиваль

Зак Браун привез в Остин раритетный моторхоум McLaren

На проходящий в эти выходные Гран При США команды Формулы 1, само собой, не привезли моторхоумы, которые обычно используются на европейских этапах чемпионата мира. Однако тем, кто тщательно следит за эволюцией таких строений, все-таки было на что посмотреть в паддоке.

Читайте также:

Неподалеку от боксов McLaren можно было увидеть находящийся в прекрасном состоянии моторхоум на базе автобуса Ford Condor. Этот автомобиль был создан в 1972 году и использовался подразделением команды McLaren, которое в те времена выступало в гонках «индикаров» (а также продавало автомобили коллективам-клиентам). Напомним, в 70-е годы пилоты на McLaren трижды выигрывали гонку «500 миль Индианаполиса» и дважды становились лучшими по итогам сезона.

В последний раз моторхоум использовался во время этапа чемпионата CART на трассе в Уоткинс-Глене в 1980 году. Вскоре после этого McLaren перестала строить автомобили для американских гонок и Ford Condor попал к новому владельцу. В прошлом году нынешний руководитель команды Зак Браун купил машину на аукционе за 32 500 долларов.

 

Больше фотографий машины можно найти в посвященном автомобилю материале на нашем партнерском сайте Motor1.

Все эти годы автомобиль сохранялся в близком к идеальному состоянию – и в момент покупки Браун заявил, что как-нибудь обязательно приедет на исторической технике в паддок одного из этапов чемпионата мира. Эти выходные стали более чем подходящими для выполнения такого обещания – ибо приезд на трассу Ford Condor стал не единственным событием, связанным с Заком Брауном и ретроавтомобилями.

Ранее по ходу сезона генеральный директор McLaren пообещал, что в случае победы в гонке Даниэль Риккардо получит возможность опробовать на трассе автомобиль чемпионата NASCAR, на котором в прошлом выступал знаменитый американский гонщик Дейл Эрнхардт и который сейчас принадлежит Брауну. Австралиец выиграл Гран При Италии – и по ходу уик-энда в Остине выведет на трек Chevrolet Monte Carlo 1984 года. По этому случаю Риккардо также выступит в основных заездах уик-энда в шлеме, дизайн которого перекликается с дизайном шлема Эрнхардта.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
SMP Racing запустила еженедельные ролики с новостями автоспорта

Предыдущая новость

SMP Racing запустила еженедельные ролики с новостями автоспорта

Следующая новость

Соперник Смоляра в Формуле 3 получил поддержку Williams

Соперник Смоляра в Формуле 3 получил поддержку Williams
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Гонщик Moto2 оказался поперек байка – и все же избежал падения
Moto2

Гонщик Moto2 оказался поперек байка – и все же избежал падения

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон! Гран При США
Формула 1

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

Williams заменит мотор Расселлу – и получит за это штраф Гран При США
Формула 1

Williams заменит мотор Расселлу – и получит за это штраф

McLaren Больше от
McLaren
Джеймс Ки: Многим придется переделывать болиды 2022 года
Формула 1

Джеймс Ки: Многим придется переделывать болиды 2022 года

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1
Формула 1

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции

Самое читаемое Сегодня

Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду
Формула 1 Формула 1

Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься

Боттас объяснил прогресс Mercedes. Дело не в моторе
Формула 1 Формула 1

Боттас объяснил прогресс Mercedes. Дело не в моторе

Зак Браун привез в Остин раритетный моторхоум McLaren
Формула 1 Формула 1

Зак Браун привез в Остин раритетный моторхоум McLaren

Да, но нет: В Ferrari подтвердили новую батарею, но не ту
Формула 1 Формула 1

Да, но нет: В Ferrari подтвердили новую батарею, но не ту

Мазепин смог попасть в США только через Мексику
Формула 1 Формула 1

Мазепин смог попасть в США только через Мексику

Веганский бизнес Хэмилтона оценили в $70 миллионов
Формула 1 Формула 1

Веганский бизнес Хэмилтона оценили в $70 миллионов

Самое важное:

Фото: Мазепин вылетает с трассы в первой тренировке в Остине
Формула 1 Формула 1

Фото: Мазепин вылетает с трассы в первой тренировке в Остине

Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду
Формула 1 Формула 1

Mercedes на FP1 в Остине опередили Ферстаппена на секунду

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

Williams заменит мотор Расселлу – и получит за это штраф
Формула 1 Формула 1

Williams заменит мотор Расселлу – и получит за это штраф

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.