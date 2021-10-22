Зак Браун привез в Остин раритетный моторхоум McLaren

На проходящий в эти выходные Гран При США команды Формулы 1, само собой, не привезли моторхоумы, которые обычно используются на европейских этапах чемпионата мира. Однако тем, кто тщательно следит за эволюцией таких строений, все-таки было на что посмотреть в паддоке.

Неподалеку от боксов McLaren можно было увидеть находящийся в прекрасном состоянии моторхоум на базе автобуса Ford Condor. Этот автомобиль был создан в 1972 году и использовался подразделением команды McLaren, которое в те времена выступало в гонках «индикаров» (а также продавало автомобили коллективам-клиентам). Напомним, в 70-е годы пилоты на McLaren трижды выигрывали гонку «500 миль Индианаполиса» и дважды становились лучшими по итогам сезона.

В последний раз моторхоум использовался во время этапа чемпионата CART на трассе в Уоткинс-Глене в 1980 году. Вскоре после этого McLaren перестала строить автомобили для американских гонок и Ford Condor попал к новому владельцу. В прошлом году нынешний руководитель команды Зак Браун купил машину на аукционе за 32 500 долларов.

Больше фотографий машины можно найти в посвященном автомобилю материале на нашем партнерском сайте Motor1.

Все эти годы автомобиль сохранялся в близком к идеальному состоянию – и в момент покупки Браун заявил, что как-нибудь обязательно приедет на исторической технике в паддок одного из этапов чемпионата мира. Эти выходные стали более чем подходящими для выполнения такого обещания – ибо приезд на трассу Ford Condor стал не единственным событием, связанным с Заком Брауном и ретроавтомобилями.

Ранее по ходу сезона генеральный директор McLaren пообещал, что в случае победы в гонке Даниэль Риккардо получит возможность опробовать на трассе автомобиль чемпионата NASCAR, на котором в прошлом выступал знаменитый американский гонщик Дейл Эрнхардт и который сейчас принадлежит Брауну. Австралиец выиграл Гран При Италии – и по ходу уик-энда в Остине выведет на трек Chevrolet Monte Carlo 1984 года. По этому случаю Риккардо также выступит в основных заездах уик-энда в шлеме, дизайн которого перекликается с дизайном шлема Эрнхардта.