Зак Браун попросил не ждать чудес от McLaren в 2020 году

После трех лет провального сотрудничества с мотористами из Honda и команде McLaren удалось ко второму сезону в роли клиентов Renault стать лидером в средней группе пелотона и закончить чемпионат на четвертом месте. Причем британская команда не только опередила заводскую Renault, но и впервые за пять лет заработала подиум: Карлос Сайнс стал третьим на Гран При Бразилии.

На выставке Autosport International Зак Браун рассказал журналистам, что McLaren и дальше будет прогрессировать – но все же не такими темпами, чтобы соперничать с топ-командами.

«Нам нужно продолжать двигаться вперед. В 2019 году мы сделали огромный шаг по сравнению с 2018-м, – сказал Браун. – Отчасти это было связано с тем, что мы были столь плохи в 2018-м – поэтому сделать большой шаг было нетрудно.

Регламент сейчас остался практически прежним, поэтому я не думаю, что расстановка сил сильно изменится. Хотя возможны и какие-то сюрпризы. Надеюсь, Williams немного окрепнет, прибавит в темпе. Следить за ними в прошлом году было не слишком приятно.

Что касается нас, мы еще молодая команда. [Технический директор] Джеймс Ки не разрабатывал машину прошлого года, в отличие от нынешнего. [Глава McLaren] Андреас Зайдль присоединился к нам только посреди сезона.

Мы уже занимаемся машиной 2021-го в аэродинамической трубе. Ожидания от машины для 2020-го довольно позитивные. Нам нужно просто работать и понимать, что [скачок вперед] не произойдет в одночасье. Будут и хорошие уик-энды, и плохие».

Также Браун рассказал, что был очень рад, как его гонщики Карлос Сайнс и Ландо Норрис поладили друг с другом.

«Они не были знакомы прежде, и когда начали совместную работу – как сказал Карлос в одном из интервью, – Ландо немного смущался. Но они очень хорошо ладят на трассе. Я не нервничаю, в отличие от Haas с их дуэтом. Вот когда их парни на трассе рядом друг с другом или с кем-то еще, тут есть, о чем волноваться.

Ландо и Карлос уважают друг друга, хотя и жестко борются между собой. С ними очень здорово работать. Думаю, что спонсорам и болельщикам они очень нравятся. В новой эре Формулы 1 очень важно показать, что происходит в ней на самом деле».