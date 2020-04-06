Зак Браун предсказал смерть четырех команд Формулы 1
Босс McLaren убежден, что сложное финансовое положение Ф1 требует агрессивных мер
Перенос старта сезона и отмена восьми Гран При поставила команды Формулы 1 в сложное финансовое положение. Чтобы не создавать лишние траты, участники договорились отложить введение нового технического регламента на 2022 год, а также заморозить машины-2021.
Руководитель McLaren Зак Браун убежден, что этих мер недостаточно. По мнению американца, сразу четыре команды Формулы 1 находятся под угрозой исчезновения.
«Могу ли я в нынешней ситуации представить, что пара команд исчезнет, если мы не возьмемся за работу агрессивно? Да, – цитирует Брауна ВВС. – Я допускаю, что исчезнут четыре команды, если не сработать так, как надо».
Браун не верит, что спасти испытывающие проблемы команды удастся за счет новых владельцев: «Не могу представить худший момент [для покупки команды]. По-моему, Ф1 сейчас в очень шатком положении».
Среди мер, которые могут спасти участников Формулы 1, Браун назвал дальнейшее снижение потолка бюджетов: «Сейчас потолок для всех – $150 млн. Но абсолютное большинство, включая одну из топ-команд, готово опустить плану намного ниже».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Зак Браун
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Зак Браун предсказал смерть четырех команд Формулы 1
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