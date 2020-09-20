Зак Браун предсказал борьбу семи команд за победы в Формуле 1

В 2020 году McLaren удалось выйти на третье место в Кубке конструкторов за счет развития собственной машины и ослабления Ferrari. Со следующего сезона команда начнет использовать моторы Mercedes, а в 2022-м в Формуле 1 начнет действовать новый технический регламент.

Все это вкупе с введением потолка бюджетов заставляет босса McLaren Зака Брауна верить в возможность борьбы с Mercedes и Red Bull. При этом Браун считает, что биться за победы с 2022 года могут сразу семь команд.

«Наша конечная цель – догнать лидера, которым уже давно является Mercedes, – цитирует Брауна Motorsport Week. – Нас воодушевляет то, что теперь мы боремся c Ferrari, чего уже несколько лет не было. Думаю, перезагрузка 2022 года даст всем большие возможности.

Надо помнить, что Renault набирает силы, а Racing Point быстра и только что подписала четырехкратного чемпиона мира. Пока мы гонимся за двумя командами впереди нас, нам самим нельзя упускать из виду тех, кто идет на четвертом, пятом, шестом и даже седьмом местах. Все семь команд будут серьезными претендентами, когда в силу вступит потолок бюджетов.

Все начинают с чистого листа, что предвещает Формуле 1 восхитительную эру».

Позади McLaren в чемпионате сейчас идут Racing Point, Renault, Ferrari и AlphaTauri. В семерку претендентов на победы Браун не включил Alfa Romeo, Haas и Williams.