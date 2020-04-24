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Зак Браун предостерег Формулу 1 от отмены сезона-2020

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Зак Браун предостерег Формулу 1 от отмены сезона-2020
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 апр. 2020 г., 13:07

Глава команды McLaren поддержал план Liberty Media по возобновлению гонок с пустыми трибунами

«Если все закончится тем, что в 2020 году не состоится ни одной гонки Формулы 1, последствия этого будут опустошительными». Так считает босс гоночного коллектива McLaren Зак Браун 

«Каждый год Формула 1 распределяет порядка $1 млрд выручки между командами. Это колоссальная сумма, от которой мы все зависим. Если эти деньги исчезнут, нам всем придется искать иные способы получения дохода», – объяснил Браун влияние возможной отмены сезона на бюджеты участников. 

Отменить сезон-2020 целиком предлагал бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун. Нынешние руководители чемпионата из Liberty Media выбрали другой путь. Действующий глава Ф1 Чейз Кэри прилюдно объявил о намерении провести от 15 до 18 Гран При в этом году. Зак Браун поддержал эту схему. 

«План, который представил нам Чейз Кэри – это очень разумный план, – заявил директор McLaren. – Провести первые этапы без зрителей будет реалистичным способом возобновить гонки. Наивно думать, будто в Австрии или Великобритании на трибунах соберется 100 тысяч человек. Так что соревнования с пустыми трибунами – подходящий вариант».

«Спорт всегда помогал людям исцелиться от бед, – добавил Браун. – И сейчас интерес к спорту силён – неважно, со зрителями будут проходить состязания или нет». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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