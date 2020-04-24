Зак Браун предостерег Формулу 1 от отмены сезона-2020

«Если все закончится тем, что в 2020 году не состоится ни одной гонки Формулы 1, последствия этого будут опустошительными». Так считает босс гоночного коллектива McLaren Зак Браун

«Каждый год Формула 1 распределяет порядка $1 млрд выручки между командами. Это колоссальная сумма, от которой мы все зависим. Если эти деньги исчезнут, нам всем придется искать иные способы получения дохода», – объяснил Браун влияние возможной отмены сезона на бюджеты участников.

Отменить сезон-2020 целиком предлагал бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун. Нынешние руководители чемпионата из Liberty Media выбрали другой путь. Действующий глава Ф1 Чейз Кэри прилюдно объявил о намерении провести от 15 до 18 Гран При в этом году. Зак Браун поддержал эту схему.

«План, который представил нам Чейз Кэри – это очень разумный план, – заявил директор McLaren. – Провести первые этапы без зрителей будет реалистичным способом возобновить гонки. Наивно думать, будто в Австрии или Великобритании на трибунах соберется 100 тысяч человек. Так что соревнования с пустыми трибунами – подходящий вариант».

«Спорт всегда помогал людям исцелиться от бед, – добавил Браун. – И сейчас интерес к спорту силён – неважно, со зрителями будут проходить состязания или нет».