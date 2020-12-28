Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

В 2020 году команда Williams впервые в истории сменила владельцев, от семьи Уильямс перейдя под контроль компании Dorilton. Команда третий раз подряд завершила сезон на последнем месте в Формуле 1, а за год не набрала ни одного очка.

Руководитель McLaren Зак Браун, который недавно прошел с командой путь из аутсайдеров на третье место в Кубке конструкторов, полагает, что у Williams есть все шансы на прогресс. Однако он потребует финансовых вложений от новых владельцев.

«Им нужно вкладывать средства, нужны новые инвесторы, много денег, – сказал Браун. – Они отстают по доходам, потому что занимали последние места в последних сезонах, и у них не много спонсоров.

У них есть сотрудники, свой подход, навыки. Им просто нужны ресурсы, которых не хватает. Их прогресс займет время, но в этом году они сделали большой шаг. Пусть не набрали очков, но пару раз были близки к этому. Им придется продолжать вкладывать деньги в команду, потому что, как я вижу, у них доход меньше нашего. А в Формуле 1 деньги приносят скорость. Так что придется и дальше махать чековой книжкой».