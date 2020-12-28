Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Поделились
Комментарии
Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Автор:
, Редактор Ф1

Босс McLaren дал соперникам совет по подъему со дна

В 2020 году команда Williams впервые в истории сменила владельцев, от семьи Уильямс перейдя под контроль компании Dorilton. Команда третий раз подряд завершила сезон на последнем месте в Формуле 1, а за год не набрала ни одного очка.

Руководитель McLaren Зак Браун, который недавно прошел с командой путь из аутсайдеров на третье место в Кубке конструкторов, полагает, что у Williams есть все шансы на прогресс. Однако он потребует финансовых вложений от новых владельцев.

«Им нужно вкладывать средства, нужны новые инвесторы, много денег, – сказал Браун. – Они отстают по доходам, потому что занимали последние места в последних сезонах, и у них не много спонсоров.

У них есть сотрудники, свой подход, навыки. Им просто нужны ресурсы, которых не хватает. Их прогресс займет время, но в этом году они сделали большой шаг. Пусть не набрали очков, но пару раз были близки к этому. Им придется продолжать вкладывать деньги в команду, потому что, как я вижу, у них доход меньше нашего. А в Формуле 1 деньги приносят скорость. Так что придется и дальше махать чековой книжкой».

Читайте также:

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Предыдущая новость

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Следующая новость

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Феттель назвал лучший момент 2020 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Alfa Romeo определилась с доработкой болида в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alfa Romeo определилась с доработкой болида в 2021 году

Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Ф1 отказалась от выбора шин в первой части сезона-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 отказалась от выбора шин в первой части сезона-2021

Самое важное:

Феттель назвал лучший момент 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

2
Формула 1

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

3
Формула 1

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

1дн
4
Формула 1

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

5
Формула 1

Alfa Romeo определилась с доработкой болида в 2021 году

Самое важное:

Феттель назвал лучший момент 2020 года
Формула 1

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Формула 1

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году
Формула 1

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента
Формула 1

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

Калениус: Не рассматривали вариант ухода Mercedes из Ф1
Формула 1

Калениус: Не рассматривали вариант ухода Mercedes из Ф1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.