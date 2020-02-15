Зак Браун поддержал идею Росса об отмене моторхоумов

К 2030 году FIA и организаторы Формулы 1 намерены свети вредные выбросы в атмосферу со стороны чемпионата к абсолютному минимуму. При этом речь идет не только и не столько о повышении экологичности самих болидов, сколько о сопутствующей чемпионату индустрии.

В частности, значительный урон окружающей среде наносят дизельные грузовики, на которых команды перевозят свое оборудование между этапами.

Исполнительный директор Ф1 Росс Браун ранее высказал предложение запретить или существенно ограничить в размерах моторхоумы команд, предложив им на замену стационарные помещения на автодромах.

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Глава McLaren Racing Зак Браун в целом поддержал эту идею.

«В реальности мы все чаще можем обойтись без наших временных конструкций, мы очень легко к этому адаптируемся, – заявил Зак Браун на презентации нового болида 2020 года. – В Сингапуре, в Мехико, в Абу-Даби, Бахрейне командам предоставляются очень удобные стационарные помещения.

Так что полагаю, в целом мы поддерживаем отказ от моторхоумов. Надо просто понять, на что мы можем рассчитывать со стороны автодрома, так как на разных трассах дела с этим обстоят по-разному. Нам нужно достаточно пространства для наших спонсоров, инженеров, членов команды.

Ну и потом, в целом это наглядная демонстрация команды. Так что если вместо моторхоума мы будем использовать стационарные помещения, у нас должна быть возможность в достаточной мере их кастомизировать, чтобы было ясно, что это именно дом McLaren. Но я думаю, все это можно будет сделать».

Стоит отметить, что именно McLaren во времена ее руководства Роном Дэннисом, первой стала использовать сборный моторхоум, который перевозится несколькими грузовиками.