Предыдущая / Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки Следующая / Анализ: к чему приведет конфликт Liberty с Бин Сулайемом
Формула 1 Новость

Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы

По словам босса команды, через три года у нее будет все необходимое, чтобы сражаться на самом высоком уровне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За десять последних лет McLaren выиграла всего один Гран При – Даниэль Риккардо стал сильнейшим осенью 2021-го в Монце. Прошедший сезон коллектив завершил на пятой строчке в Кубке конструкторов – но его генеральный директор Зак Браун уверен, что уже в скором времени результаты будут гораздо выше 

Сейчас в Уокинге завершают строительство аэродинамической трубы, которая призвана вывести результаты на новый уровень.

«Думаю, ждать осталось два или три года, – объяснил Браун в интервью ESPN. – Мне бы хотелось, чтобы в предстоящем сезоне мы выглядели так, как в 2021-м, регулярно вмешиваясь в спор тройки лидеров. Но пока наша технологическая инфраструктура еще не готова.

Она вступит в строй к 2024-му, но машина для того чемпионата будет разрабатываться несколько раньше. Так что в 2024-м я рассчитываю увидеть большой шаг вперед – думаю, мы сможем бороться с лидерами уже намного чаще. 

А вот к 2025-му у нас уже будет все необходимое – гонщики, сотрудники, новая труба и симулятор. И нет причин, как минимум в теории, которые помешают нам регулярно сражаться за лидерство. Именно таковы наши амбиции».

Он добавил: «Мы имели возможность сделать другие инвестиции в программу Ф1, но предпочли им расходы на аэротрубу. С точки операционной деятельности это не самая лучшая ситуация, но уже скоро все изменится».

Оскар Пиастри, McLaren MCL36

Оскар Пиастри, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также Зак подвел промежуточные итоги своей работы в команде.

«Я возглавил ее в 2016-м, когда McLaren стала девятой в Кубке конструкторов – это был худший сезон в ее истории, – рассказал американец. – Болельщики были разочарованы, боевой дух команды – подорван. У нас почти не осталось спонсоров. 

Спустя пять лет мы выиграли одну гонку и едва не добавили к ней еще одну [в Сочи]. Мы добыли поул и девять подиумов, постоянно финишировали в районе третьего-пятого места и сражались в группе лидеров.

Прежде наши убытки превышали $100 млн в год, сейчас нас поддерживают крупнейшие компании, и мы вновь получаем прибыль. Уже в этом году вступит в строй новая инфраструктура.   

И это только половина нашего приключения. Мы хотим выигрывать гонки и титулы. Я чувствую, что нам удалось заложить верный базис благодаря людям, технологиям и финансовой поддержке. Мы видим свет в конце тоннеля. Хотя, конечно, добиться своего будет чертовски непросто».

Пилотами McLaren в новом сезоне будут Ландо Норрис и дебютант Оскар Пиастри. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

Анализ: к чему приведет конфликт Liberty с Бин Сулайемом
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1

Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1

Формула 1

Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1 Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

Формула 1

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Формула 1

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Больше от
Зак Браун
Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса

Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса

Формула 1

Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren

Формула 1

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren

Зак Браун: Если уж ввели лимит бюджетов, надо снять технические ограничения

Зак Браун: Если уж ввели лимит бюджетов, надо снять технические ограничения

Формула 1

Зак Браун: Если уж ввели лимит бюджетов, надо снять технические ограничения Зак Браун: Если уж ввели лимит бюджетов, надо снять технические ограничения

McLaren Больше от
McLaren
Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

Формула 1

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил

Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил

Формула 1

Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил

McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin

McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin

Формула 1

McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin

Самое важное:

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

MotoGP

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti

FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti

Формула 1

FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti

Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

Формула 1

Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.