Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы

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За десять последних лет McLaren выиграла всего один Гран При – Даниэль Риккардо стал сильнейшим осенью 2021-го в Монце. Прошедший сезон коллектив завершил на пятой строчке в Кубке конструкторов – но его генеральный директор Зак Браун уверен, что уже в скором времени результаты будут гораздо выше

Сейчас в Уокинге завершают строительство аэродинамической трубы, которая призвана вывести результаты на новый уровень.

«Думаю, ждать осталось два или три года, – объяснил Браун в интервью ESPN. – Мне бы хотелось, чтобы в предстоящем сезоне мы выглядели так, как в 2021-м, регулярно вмешиваясь в спор тройки лидеров. Но пока наша технологическая инфраструктура еще не готова.

Она вступит в строй к 2024-му, но машина для того чемпионата будет разрабатываться несколько раньше. Так что в 2024-м я рассчитываю увидеть большой шаг вперед – думаю, мы сможем бороться с лидерами уже намного чаще.

А вот к 2025-му у нас уже будет все необходимое – гонщики, сотрудники, новая труба и симулятор. И нет причин, как минимум в теории, которые помешают нам регулярно сражаться за лидерство. Именно таковы наши амбиции».

Он добавил: «Мы имели возможность сделать другие инвестиции в программу Ф1, но предпочли им расходы на аэротрубу. С точки операционной деятельности это не самая лучшая ситуация, но уже скоро все изменится».

Оскар Пиастри, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также Зак подвел промежуточные итоги своей работы в команде.

«Я возглавил ее в 2016-м, когда McLaren стала девятой в Кубке конструкторов – это был худший сезон в ее истории, – рассказал американец. – Болельщики были разочарованы, боевой дух команды – подорван. У нас почти не осталось спонсоров.

Спустя пять лет мы выиграли одну гонку и едва не добавили к ней еще одну [в Сочи]. Мы добыли поул и девять подиумов, постоянно финишировали в районе третьего-пятого места и сражались в группе лидеров.

Прежде наши убытки превышали $100 млн в год, сейчас нас поддерживают крупнейшие компании, и мы вновь получаем прибыль. Уже в этом году вступит в строй новая инфраструктура.

И это только половина нашего приключения. Мы хотим выигрывать гонки и титулы. Я чувствую, что нам удалось заложить верный базис благодаря людям, технологиям и финансовой поддержке. Мы видим свет в конце тоннеля. Хотя, конечно, добиться своего будет чертовски непросто».

Пилотами McLaren в новом сезоне будут Ландо Норрис и дебютант Оскар Пиастри.