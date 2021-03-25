Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

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Льюис Хэмилтон начинал свою карьеру в Формуле 1 в составе McLaren и с ней же завоевал свой первый чемпионский титул. Из Уокинга британец перебрался в Mercedes, с которой стал чемпионом еще шесть раз.
В конце 2021 года истечет нынешний контракт Хэмилтона с немецкой командой, и босс McLaren Зак Браун полагает, что сделка не будет продлена.
«Думаю, мы увидим Ферстаппена и Расселла в Mercedes в 2022-м, – сказал Браун Daily Mail. – У Макса есть опыт и молодость, у Джорджа молодость. Для Mercedes это убийственная пара на следующие лет пять».
При этом взять Хэмилтона обратно в McLaren Браун не готов: «В нынешней ситуации – нет. Мы очень довольны Дэном Риккардо и Ландо Норрисом, и у нас долгосрочные контракты с ними.
Если возвращать Льюиса, то понятно, что это будет на год или два. И мы знаем, что не будем бороться за чемпионство в эти годы. Нам нужен состав пилотов, который сделает нас претендентами на титул и будет готов бороться за него, когда мы дойдем до этого уровня.
Конечно, Даниэль к борьбе за титул уже готов. Но для приглашения Льюиса сейчас не то время».
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|McLaren , Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин