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Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti

Глава McLaren не согласился с теми, кто увидел в желании Майкла Андретти прийти в Ф1 лишь источник дохода

Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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После объявления Марио Андретти о намерении его сына прийти в Ф1 со своей командой уже в 2024 году представители чемпионата высказали точку зрения, что спорт может рассматривать заявку американцев только в том случае, если сможет получить от нее какую-то выгоду. 

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Глава Mercedes Тото Вольф прямо сказал: «Расширение популярности чужих брендов не является нашей целью, Ф1 и федерация не стремятся к этому. Но если появится стоящая компания с хорошими людьми, имеющая не только $200 млн, но и большую сумму – я бы сказал, в районе миллиарда – то почему бы и нет?»

Эту позицию не поддержал руководитель McLaren Зак Браун, чья команда выступает не только в Ф1, но и в серии IndyCar, причем прежде в сотрудничестве Andretti.

«Я считаю, что это серьезное имя, это команда с отличной репутацией, – объяснил Зак Motorsport.com по ходу тестов Ф1 в Барселоне. – Я знаю, кто ее [финансово] поддерживает, знаю самого Майкла. Они, нет сомнений, очень помогут усилению позиций нашего спорта в Северной Америке.  

Думаю, те команды, что выступают против их появления [в Ф1], попросту недальновидны.

Стремимся ли мы расширять наш спорт? Или же идем на поводу у команд, которые выработали дурную привычку жить сегодняшним днем, не задумываясь о завтрашнем?».

Противники дебюта Andretti часто говорят, что доходы от телетрансляций, которые сейчас делят между десятью командами, придется делить на 11. 

Однако в Договоре Согласия прописан на этот случай специальный механизм: каждый новичок обязан внести депозит в $200 млн, и эти средства как раз буду направлены на компенсацию потерь другим участникам.

По мнению Брауна, в данном случае важно думать не о локальных потерях, а о глобальной пользе для чемпионата и его участников. 

«Есть обязательный платеж, который как раз компенсирует потери на пару лет, – объяснил Браун. – Но ведь присутствие Андретти поможет нам расширить присутствие в Северной Америке, а это сравнимо с обязательным платежом. 

Смогут ли они принести нам дополнительные 100 миллионов за счет доходов от ТВ и роста интереса? Думаю, что да». 

Он добавил: «Самое простое – продолжать сокращать расходы. Через три или четыре года, когда компенсационный платеж будет израсходован, достаточно просто сократить наши бюджеты на $10 млн».

По мнению главы McLaren, Формуле 1 стоит помнить, что Andretti – не просто еще одна команда, которая стремится в чемпионат.

«Марио – чемпион мира, он выступал в Ф1 за разные команды, – объяснил американец. – Я знаю, кто их финансирует, это как раз такие инвесторы, которые очень нужны миру гонок. 

У нас может быть и 12 команд. Только в этом случае дебют станет невозможен, и новым желающим придется кого-то выкупать. Мне кажется, все это только повысит стоимость существующих команд. 

Могу лишь повторить: команды недальновидны, когда говорят, что не хотят видеть дебютантов лишь из-за недостаточной финансовой компенсации». 

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