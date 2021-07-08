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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Зак Браун о штрафах в Австрии: Полвека как-то жили и без них

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению генерального директора McLaren, решения судей по ходу Гран При Австрии лишают пилотов возможности оборонять свою позицию на трассе

Зак Браун о штрафах в Австрии: Полвека как-то жили и без них

Генеральный McLaren Зак Браун назвал «плохим прецендентом» 5-секундный штраф, который судьи Гран При Австрии вынесли Ландо Норрису за действия британца в борьбе с Серхио Пересом на 4-м круге гонки. Мексиканец атаковал по внешнему радиусу на входе в пороворот, однако был вынужден выехать в гравий (и потерять несколько позиций), так как гонщик McLaren расширил траекторию и не оставил сопернику места не трассе. Свою позицию менеджер изложил в эксклюзивном интервью Motorsport.tv.

«Получается, что теперь пилоту будет достаточно поравняться с соперником – и тому придется тупо подвинуться и отдать позицию. И думаю, в такой ситуации гонщикам будет сложновато бороться. 

Я в гонках лет тридцать пять уже – и привык к тому, что при атаке по внешнему радиусу, особенно на первом круге после старта или рестарта, ты должен быть готов к такой реакции на твою попытку обгона. Ты всегда рискуешь оказать в ситуации, когда тебе не хватит пространства для завершения маневра.

Но в течение лет пятидесяти это как-то не мешало великолепной борьбе колесо в колесо. До недавнего времени таких штрафов не было, и гонки от этого не были хуже. Так что, я не очень понимаю, зачем так тщательно регулировать действия гонщиков на трассе.

На мой взгляд, борьба была яркой и бескомпромиссной. И я думаю, что в такой ситуации хорошо бы дать пилотам возможность бороться. Я со многими успел это обсудить – и думаю, любой гонщик сказал бы, что имела место прекрасная чистая борьба. Штраф оправдан, если кто-то делает нечто опасное, но в действиях Ландо я ничего опасного не увидел. Это были хорошие гонки».

Напомним, что, отбыв штраф во время пит-стопа, Норрис пропустил вперед Валттери Боттаса. Таким образом, в отсутствие штрафа британец имел определенные шансы закончить гонку на 2-м месте.

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