Зак Браун о прошлом Сайнса: В Red Bull строги к своим пилотам

В истории программы Red Bull множество примеров, когда пилот не оправдывал ожидания Хельмута Марко и терял свое место. В большинстве случаев за этими гонщиками не стоят крупные спонсоры, поэтому они не могут позволить себе найти место в другой команде.

После года в Renault Карлос Сайнс отказался от сотрудничества с Red Bull и перешел в McLaren в 2019-м. На выставке Autosport International Зак Браун отметил, что жесткая атмосфера в Red Bull, которая создается ее боссами, не очень подходит испанцу.

«Они могут быть несколько строги к своим гонщикам, – сказал Браун. – Я думаю, что Карлос это такой пилот, который должен знать, что позади него стоит команда. Что следующая гонка не станет для него последней. Но иногда там [в Red Bull] создается другая атмосфера».

Также Браун похвалил Ландо Норриса, для которого прошлый год в Ф1 стал дебютным.

«Был некоторый риск, поскольку Ландо является самым молодым британским пилотом, – сказал Браун. – Но у него складывалась по-настоящему звездная карьера. Для нас все решилось после того, как он провел первую тренировку в пятницу [в Бельгии-2018] – это было впечатляюще. После тренировки я подумал, что он готов. Он был так же расслаблен, когда я видел его на стартовой решетке Формулы Renault.

А еще мы видели, как он выступил в "24 часах Дайтоны", когда Фернандо [Алонсо] был его товарищем по команде. Тогда даже возник спор, кто же на самом деле быстрее!»