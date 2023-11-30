Зак Браун: Новый контракт позволит McLaren влиять на разработку моторов Mercedes

После нескольких месяцев слухов о возможности перехода McLaren на моторы Red Bull или даже возвращения в Формулу 1 двигателей Toyota команда объявила, что и после радикальной смены регламента с 2026 года останется в лагере Mercedes.

Сотрудничество с «Трехлучевой звездой» началось для McLaren еще в 1995 году, и хотя в прошлом десятилетии у британцев был короткий «роман на стороне» с Honda и Renault, с 2021-го стороны возобновили сотрудничество.

За три прошедших сезона в активе команды победа Даниэля Риккардо в Монце и еще 14 призовых финишей, добытых на моторах Mercedes. Кроме того, этой осенью в Катаре Оскар Пиастри стал сильнейшим в спринте.

Как рассказал глава McLaren Racing Зак Браун, в современной Формуле 1 клиентский статус вовсе не является приговором, а грамотно составленный новый контракт открывает перед его командой новые возможности.

«Я придерживаюсь точки зрения, что возможно выиграть чемпионат мира с клиентским двигателем, – цитирует американца Speedcafe. – Конечно же, я не стану раскрывать детали нашего нового соглашения, но сам отлично знаком с ними.

Там были моменты, который ставили нас в менее выгодное положение по сравнению с заводской командой. Но мы поработали над ними и добились отличных условий сотрудничества с HPP (подразделением Mercedes High-Performance Powertrains – прим.ред)».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing

Новые моторы Ф1 сохранят нынешнюю архитектуру блока внутреннего сгорания, но получат совершенно новую гибридную систему, которая будет обеспечивать половину общей мощности.

По словам Брауна, его команда сможет влиять на процесс их создания специалистами Mercedes.

«Это значит, что у нас будет больше информации на ранних стадиях, – объяснил он. – Мы не просто получим финальный продукт, но сможем оказать влияние на то, каким он окажется.

Нам самим это позволит проектировать машину с учетом конструктивных особенностей силовой установки. Также мы сможем начать работы над этой частью шасси не намного позднее заводской команды».

Репортеры попробовали узнать больше деталей о контракте с Mercedes, однако глава McLaren лишь сообщил: «У него новая структура, которая позволяет нам оказаться гораздо ближе к ним в тех областях, где клиенты обычно проигрывают».

При этом Зак подтвердил, что переговоры с другими производителями действительно имели место: «Надо было пообщаться со всеми, чтобы понять ситуацию. Так что мы съездили в Red Bull. Если говорить о Ferrari, то мне сложно представить их мотор на машине McLaren. Но и этот вариант мы тоже просчитали.

После этого стало ясно, что мы все в команде хотим продолжать [работу с Mercedes]».

McLaren значительно прибавила во второй половине прошедшего сезона Ф1 и смогла завершить его на четвертом месте. По числу призовых финишей в Гран При ее пилоты уступили только чемпионам из Red Bull.