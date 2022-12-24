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Формула 1 Новость

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren

По мнению босса команды, пилот просто не захочет уходить, зная скорость оранжевой машины

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren
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В начале нынешнего года Ландо Норрис продлил контракт с McLaren – и будет выступать в ее составе до конца 2025 года. 

Однако недавний уход главы команды Андреаса Зайдля, который предпочел возглавить гоночную программу Audi в Ф1, дал основания для разговоров, что немецкий концерн попробует переманить и Норриса. 

Гендиректор McLaren Зак Браун признал, что скорость Ландо действительно делает гонщика привлекательным для конкурентов – но при этом добавил, что не испытывает опасений, что тот покинет Уокинг. 

«Этого не будет. Я убежден, что мы дадим ему машину, способную побеждать, – объяснил Зак. – У нас с ним долгосрочный контракт, и ему очень комфортно у нас в команде. 

Понятно, что есть давление. Но мы оказываем его сами на себя, так как получить быструю машину важно не только ему, а всех нам. И, думаю, мы на верном пути. 

Ландо отлично знает о нашем приключении. Он стал его частью, потому волноваться о чем-то еще рано».

Американец продолжил: «Каждым своим шагом он дает понять, что следующий шаг будет еще лучше. Разумеется, мы уже видели пилотов, которые точно так же отлично показывали себя по пути, а потом, когда оказывались на вершине, вдруг возникал вопрос: а это вообще их заслуга, или просто ситуация так сложилась? 

Вспомните Яна Магнуссена (отца Кевина – прим.ред.). Он был невероятно хорош во всех чемпионатах, но в Ф1 у него просто не получилось. Такая же история была и у Йоса Ферстаппена  

Ландо тоже потрясающе смотрелся в каждой серии – но и в Ф1 тоже. И я больше всех рад, что у него есть не только чистая скорость: он невероятно редко ошибается и обладает незаурядным мастерством. 

Я помню его первый сезон. Он уже был быстр, но еще не умел как следует работать локтями. А сейчас, когда дело доходит до борьбы колесо в колесо, он стал честным, но очень сложным соперником». 

С 2023 года вместо уволенного Даниэля Риккардо напарником Норриса будет чемпион Ф2 Оскар Пиастри. 

«Ландо – один из быстрейших в пелотоне, но я ожидаю, что Оскар будет рядом с ним, – заверил Браун. – Думаю, у каждого из них будут возможности опередить напарника. Именно этого мы и хотим. Когда пилоты близки по силам, это всегда на пользу».

Сезон-2022 McLarem закончила пятой в Кубке конструкторов. Лучшим результатом команды стало третье место Норриса в Имоле. 

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