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Формула 1 Новость

Зак Браун назвал столкнование Хэмилтона и Ферстаппена лишь вопросом времени

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава McLaren уверен, что соперничество двух лидеров нынешнего сезон Формулы 1 рано или поздно приведет к аварии

Зак Браун назвал столкнование Хэмилтона и Ферстаппена лишь вопросом времени

Во всех четырех завершившихся Гран При 2021 года соперники Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена могли бороться лишь за места, начиная с третьего. Спор лидеров Mercedes и Red Bull за победы и чемпионский титул обещает стать главной интригой сезона, и его исход пока предсказать невозможно. 

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По мнению руководителя McLaren Зака Брауна, такое противостояние неизбежно должно привести к столкновению гонщиков на трассе.

«Думаю, соперничество всегда идет на пользу спорту. Здорово, что есть два этих парня, – сказал американец на мероприятии, посвещенному особой ливрее McLaren для этапа в Монте-Карло. – Надеюсь, по ходу сезона их борьба откроет и нам новые возможности – как по мне, это лишь вопрос времени, когда ни один из них не захочет пропускать другого, и никому из двоих не удастся выехать из него». 

Он добавил: «Но в целом это очень здорово для Ф1. Прежде Льюис проводил сезон за сезоном, лидируя в одиночестве, не считая единственного года с Нико [Росбергом]. 

Сейчас у них класное сражение. Мне кажется, что Макс заставил Льюиса ускориться. Не то, чтобы он до этого ехал медленно, но сейчас точно выдает свой максимум.

Думаю, никто не станет спорить, что Льюис очень умный гонщик. Видно, как он выжидает момента, когда нанести удар, и никуда не торопится. Это говорит его опыт».

Ландо Норрис поддержал своего босса, вспомнив старт гонки в Испании, где Хэмилтон пропустил главного соперника, предпочтя не рисковать сходом в дебюте. 

«Макс использует каждую возможность, – отметил пилот. – И это весьма рисковано. 

Если бы Льюис повернул руль в первом повороте, они бы столкнулись. Макс был явно нацелен провести обгон. Но он обязан использовать свои возможности, так как сейчас они [Red Bull] немного медленнее. 

Но именно это повышает интерес. Затем Льюис отыгрался и смог провести свой обгон. Это здорово».

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Хэмилтон пригласил нового менеджера

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Хэмилтон пригласил нового менеджера
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Зак Браун , Макс Ферстаппен
Автор Джонатан Нобл

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