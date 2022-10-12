Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни
Глава McLaren раскрыл подробности того, как команда пришла к мысли досрочно отказаться от услуг победителя восьми Гран При и что при этом происходило
Даниэль Риккардо пришел в McLaren перед стартом сезона-2021. Начало выступлений австралийца в команде оказалось не самым простым, но победа в Монце с лихвой компенсировала все возможные претензии.
Однако смена регламента в Ф1 привела к тому, что Риккардо еще больше утратил конкурентоспособность – до начала летнего перерыва гонщик заработал всего 19 очков, тогда как Ландо Норрис на такой же машине собрал 76.
Это привело к тому, что в Уокинге решили досрочно разорвать контракт с Даниэлем, который изначально был рассчитан до конца 2023 года.
Вместо него с нового сезона в McLaren поедет молодой Оскар Пиастри, тогда как Риккардо почти наверняка пропустит будущий чемпионат.
Спустя несколько месяцев после объявления о перестановки в составе глава McLaren Racing Зак Браун поделился в интервью Fox Sports теми деталями и подробностями, которые прежде не были известны.
«Первопричина [увольнения Риккардо] была в том, что мы не получали результатов, на которые рассчитывали, – объяснил он. – Полтора года мы старались изо всех сил. Мы очень любим Даниэля, с ним всегда классно работать.
Но в нашем бизнесе все определяется результатами, а результатов не было. При этом мы перепробовали все, что только можно».
Он продолжил: «Нам так и не удалось понять, почему у него не получается. В этом нельзя никого винить. Мы сделали все, что в наших силах. Он тоже. У нас просто не осталось вариантов. Порой спортсмены оказываются в тупике, и им нужна смена обстановки».
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Браун признался, что команда рассчитывала договориться с Риккардо еще в 2018-м, но тогда он предпочел Renault. А когда стало понятно, что с Ф1 у гонщика не клеится, McLaren предлагала ему выступать в IndyCar и Формуле Е – но тот отказался.
Говоря о своих эмоциях в тот момент, когда надо было уволить пилота, Зак признался: «Я испытывал отвращение. Я ведь пробовал договориться с Даниэлем до того, как он перешел в Renault. Я его невероятный поклонник. И навсегда останусь им.
Я предлагал ему гоняться в IndyCar или Формуле Е. Я очень хотел сохранить его в нашей семье, но он полностью сконцентрирован на Формуле 1. Это понятно, ведь Ф1 – вершина автоспорта.
Мне очень хотелось продолжать участвовать в гонках вместе с ним. И это [увольнение] – пожалуй, самая сложная вещь, которую мне приходилось когда-либо переживать в гонках. В этом не было никакого удовольствия.
Но это моя работа, вместе с Андреасом [Зайдлем] мы должны принимать сложные решения. Мы не видели прогресса, а потому в собственных интересах должны были провести изменения, если рассчитывали вновь стать конкурентоспособными. Формула 1 – это прежде всего гонки. Но все это принесло огромное разочарование».
Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Также Зак рассказал, что Риккардо кривил душой, говоря о том, что не в курсе переговоров команды с Пиастри.
«Мы действовали прозрачно и информировали его обо всем, что происходит, – объяснил Браун. – Да, в прессе было огромное множество слухов. Но мы с Даниэлем знали, что происходит в реальности. Думаю, именно поэтому у нас до сих пор крепкие отношения.
Мы были открыты между собой, хотя и не всегда могли рассказывать другим о происходящем».
Глава McLaren признал, что в сложной ситуации пилот показал себя профессионалом.
«Я могу сказать про него только хорошее, – сказал американец. – Это касается и того, как он вел себя по ходу всей этой истории. Мы прошли через нее вместе, и могу лишь повторить, что он прекрасный человек».
Ожидается, что 33 летний Риккардо проведет сезон-2023 в роли резервного гонщика Mercedes и попробует вернуться в пелотон годом позже.
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Зак Браун назвал решение уволить Риккардо сложнейшим в жизни
Глава McLaren раскрыл подробности того, как команда пришла к мысли досрочно отказаться от услуг победителя восьми Гран При и что при этом происходило