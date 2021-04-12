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Формула 1 / Новость

Зак Браун назвал лучшего босса команды в Формуле 1

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава McLaren очень доволен сотрудником, которого сам нанял

Зак Браун назвал лучшего босса команды в Формуле 1

Зак Браун возглавил McLaren в 2018 году, а годом позже пригласил на роль руководителя команды в Формуле 1 Андреаса Зайдля. К тому моменту Зайдль десять лет не работал в Ф1, но занимался другими гоночными сериями.

При новом руководстве McLaren с последних мест в чемпионате поднялась на третью строчку Кубка конструкторов и Браун считает, что это во многом заслуга Зайдля.

«Мне кажется, структура McLaren работает невероятно хорошо, – сказал Браун. – У нас с Андреасом исключительные отношения. Всем в команде ясно, в чем состоит моя роль, а в чем его.

Моя работа – создать самую конкурентоспособную и финансово устойчивую команду. Моя задача привести в McLaren лучших работников, и, по-моему, мы с этим справляемся. На мой взгляд, Андреас – лучший руководитель команды в Ф1, и я даю ему свободу. 

Я не знаю, как управлять командой Ф1, это вне моей компетенции. А Андреас в этом восхитителен. Так что моя работа – дать ему свободу, поддержку и финансовые ресурсы, чтобы делать необходимое. А управление командой полностью в его власти».

Сам Зайдль согласился с Брауном в том, как четко разделены их роли в управлении командой: 

«Для успеха команды крайне важно, чтобы обязанности были четко распределены. Я доволен тем, как мы это сделали в McLaren, и я доволен Заком в роли моего босса. Он дат мне свободу и поддержку в том, чтобы руководить командой, исходя из моего стиля, опыта и видения. И это прекрасно.

Мы соглашаемся в том, какие шаги для развития команды надо предпринимать. И в последние три года эти шаги видны. Но мы так же знаем, что пока далеки от того, где хотим быть через несколько лет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

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