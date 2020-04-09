Зак Браун нашел Формуле 1 пример для подражания. Это IndyCar

Руководитель McLaren Зак Браун нашел способ сделать гонки Формулы 1 интереснее. В качестве примера для подражания американец назвал серию IndyCar, в которой все команды используют одинаковые машины. При этом за победу в чемпионате обычно борются один и те же команды, которые лучше прочих готовят болиды к гонкам.

«Посмотрите на IndyCar. У Роджера Пенске точно такое же шасси, как у всех остальных, и один из двух двигателей, доступных каждому участнику. А он все равно постоянно выигрывает, – рассказал Зак Браун в подкасте Sky F1. – Дело в том, что лучшие команды привлекают лучшие бренды, лучших гонщиков и лучших инженеров.

Сейчас разница между лидерами и отстающими в Формуле 1 исчисляется секундами. В IndyCar это десятые доли секунды.

Если брать сезоны IndyCar в целом, то чемпионские титулы там достаются Penske, Andretti или Ganassi. Но в то же время там каждый год систематически бывает по три-четыре неожиданных победителя гонок. И это делает гонки увлекательными. Каждый зритель имеет определенные ожидания о том, кто может выиграть, но никаких гарантий там нет».

Монопольным поставщиком шасси для IndyCar является компания Dallara. Участники сами настраивают машины, а также выбирают один из двух моторов: Honda либо Chevrolet.

«Если нужно выбрать три наиболее интересные гонки Формулы 1 за последнее время, то это будет Германия, Баку и Бразилия. В каждом из этих Гран При случалось нечто неожиданное: плохая погода, аварии или внезапный выезд машины безопасности, которая путала все карты, – продолжил Браун. – Но мы не можем целиком полагаться на такие факторы, чтобы поддерживать непредсказуемость борьбы.

Нам нужно, чтобы команды не из числа лидеров имели возможность выйти вперед за счет лучшей стратегии, удачного совпадения с выездом машины безопасности или благодаря тому, что они воспользовались ошибкой на пит-стопе кого-то из соперников.

Если мы спросим болельщиков – а болельщики и есть настоящие клиенты Формулы 1 – то узнаем, что фанаты хотят больше таких гонок, как в Бразилии и Германии. Нам не стоит полагаться лишь на внезапный ливень для создания такого уровня непредсказуемости».