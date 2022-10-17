Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году Следующая / Инсайд: какими станут машины Формулы 1 с 2026 года
Формула 1 Новость

Зак Браун написал письмо боссам Ф1, обвинив Red Bull в мошенничестве

По мнению главы McLaren, история с превышением лимита бюджетом должна получить максимально серьезные последствия

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Зак Браун написал письмо боссам Ф1, обвинив Red Bull в мошенничестве
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Выход команды Red Bull за планку максимально возможных расходов, установленный FIA по итогам аудита за 2021 год, по-прежнему остается одной из главных тем для всей Формулы 1. 

И хотя нарушение было признано несерьезным (оно лежит в пределах 5% от базовой суммы в $145 млн), а инсайдеры и вовсе говорят о размере в 1-2 миллиона, многие в паддоке убеждены, что даже такие деньги способны серьезно повлиять на расстановку сил. 

Как стало известно BBC, глава McLaren Зак Браун направил в адрес FIA письмо, в котором выразил свою серьезную озабоченность. 

«Любая команда, которая потратила больше, за счет этого получит преимущество в работе над машиной и в текущем, и в следующем сезоне», – сказано в тексте. 

Браун прямо указывает, что действия Red Bull «являют собой мошенничество» и выражает уверенность, что федерация «должна предпринять соответствующие действия и назначить штраф, который сохранит внутреннюю целостность Ф1». 

Письмо американского менеджера датировано 12 октября и адресовано президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему, в копии указан президент Формулы 1 Стефано Доменикали. 

В понедельник 17 октября Браун направил аналогичное письмо в адрес тех команд, которые, как и McLaren, выполнили все финансовые требования. Речь о Ferrari, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo и Haas – писать в AlphaTauri Браун, понятное дело, не стал. 

Напомним, Aston Martin и Williams допустили процедурные нарушения, причем последняя же устранила их, получив штраф в $25 тыс.

В ВВС обратились к Red Bull за комментарием по поводу письма Брауна, но команда отказалась что-либо сообщить. 

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что написал Браун?

Приводим самые важные выдержки из письма главы McLaren: «Перерасход средств и потенциальные процедурные нарушения являют собой мошенничество. Они принесли значительное преимущество в техническом, спортивном и финансовом плане.

FIA действовала предельно тщательно и открыто. Нам даже дали годовую генеральную репетицию (в 2020 году) с широкими возможностями получить любые разъяснения при возникновении вопросов. Таким образом, ни у одной команды нет оснований говорить, что какой-то момент стал для нее сюрпризом.

Главное же – любая команда, перерасходовавшая средства, получила несправедливое преимущество в работе над машиной как в текущем, так и в следующем году.

Мы не считаем, что денежный штраф будет подходящим наказанием за перерасход средств или серьезное процедурное нарушение. В этих случаях явно должен быть наложен спортивный штраф, как это определено FIA».

Браун продолжает: «Мы предлагаем наказать за перерасход путем снижения лимита бюджета команды в течение года после вынесения решения. Штраф должен быть равен величине перерасхода в двойном размере: то есть перерасход в размере $2 млн в 2021 году, выявленный в 2022-м, приводит к вычету $4 млн в сезоне-2023.

Кроме того, мы считаем, что должны быть небольшие спортивные штрафы за перерасход в виде 20-процентного сокращения времени работы в инструментах CFD и аэродинамической трубе. Они должны быть применены в следующем году, чтобы смягчить несправедливое преимущество, которое команда уже имеет и будет продолжать получать».

Кроме того, Браун предложил снизить планку несущественного перерасхода на будущее с 5 до 2,5%.

Он добавил: «Введение планки расходов было одной из главных причин, позволивших в последние годы привлечь новых акционеров и инвесторов в Ф1. Они видят в этом инструменте способ обеспечить финансовую и спортивную честность.

Поэтому очень важно, чтобы мы были очень строги в контроле за соблюдением финансовых правил ради единства и будущего Ф1».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году
Предыдущая новость

Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году
Следующая новость

Инсайд: какими станут машины Формулы 1 с 2026 года

Инсайд: какими станут машины Формулы 1 с 2026 года
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха
Формула 1

Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха

Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1
Формула 1

Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull
Формула 1

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull

Больше от
Зак Браун
«Не им говорить о честности». В McLaren вступились за Пиастри Гран При Бельгии
Формула 1

«Не им говорить о честности». В McLaren вступились за Пиастри

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren
Формула 1

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren

Баттона удивило отношение босса McLaren к Риккардо Гран При Монако
Формула 1

Баттона удивило отношение босса McLaren к Риккардо

Самое важное:

Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха

Макс вспомнил слова, который услышал от Йоса еще в детстве

Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1
Формула 1 Формула 1

Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1

По словам главы формульной программы компании Адама Бейкера, победить в Гран При «Четыре кольца» рассчитывают не позднее 2028 года

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull

По мнению чемпиона мира 1996 года, исход борьбы за титулы в нынешнем сезоне не отражает реальной расстановки сил

Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили
Формула 1 Формула 1

Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили

Новичок Ник де Врис старше и уже чемпион мира, но Юки Цунода выступает за команду уже два сезона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.