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Выход команды Red Bull за планку максимально возможных расходов, установленный FIA по итогам аудита за 2021 год, по-прежнему остается одной из главных тем для всей Формулы 1.

И хотя нарушение было признано несерьезным (оно лежит в пределах 5% от базовой суммы в $145 млн), а инсайдеры и вовсе говорят о размере в 1-2 миллиона, многие в паддоке убеждены, что даже такие деньги способны серьезно повлиять на расстановку сил.

Как стало известно BBC, глава McLaren Зак Браун направил в адрес FIA письмо, в котором выразил свою серьезную озабоченность.

«Любая команда, которая потратила больше, за счет этого получит преимущество в работе над машиной и в текущем, и в следующем сезоне», – сказано в тексте.

Браун прямо указывает, что действия Red Bull «являют собой мошенничество» и выражает уверенность, что федерация «должна предпринять соответствующие действия и назначить штраф, который сохранит внутреннюю целостность Ф1».

Письмо американского менеджера датировано 12 октября и адресовано президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему, в копии указан президент Формулы 1 Стефано Доменикали.

В понедельник 17 октября Браун направил аналогичное письмо в адрес тех команд, которые, как и McLaren, выполнили все финансовые требования. Речь о Ferrari, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo и Haas – писать в AlphaTauri Браун, понятное дело, не стал.

Напомним, Aston Martin и Williams допустили процедурные нарушения, причем последняя же устранила их, получив штраф в $25 тыс.

В ВВС обратились к Red Bull за комментарием по поводу письма Брауна, но команда отказалась что-либо сообщить.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что написал Браун?

Приводим самые важные выдержки из письма главы McLaren: «Перерасход средств и потенциальные процедурные нарушения являют собой мошенничество. Они принесли значительное преимущество в техническом, спортивном и финансовом плане.

FIA действовала предельно тщательно и открыто. Нам даже дали годовую генеральную репетицию (в 2020 году) с широкими возможностями получить любые разъяснения при возникновении вопросов. Таким образом, ни у одной команды нет оснований говорить, что какой-то момент стал для нее сюрпризом.

Главное же – любая команда, перерасходовавшая средства, получила несправедливое преимущество в работе над машиной как в текущем, так и в следующем году.

Мы не считаем, что денежный штраф будет подходящим наказанием за перерасход средств или серьезное процедурное нарушение. В этих случаях явно должен быть наложен спортивный штраф, как это определено FIA».

Браун продолжает: «Мы предлагаем наказать за перерасход путем снижения лимита бюджета команды в течение года после вынесения решения. Штраф должен быть равен величине перерасхода в двойном размере: то есть перерасход в размере $2 млн в 2021 году, выявленный в 2022-м, приводит к вычету $4 млн в сезоне-2023.

Кроме того, мы считаем, что должны быть небольшие спортивные штрафы за перерасход в виде 20-процентного сокращения времени работы в инструментах CFD и аэродинамической трубе. Они должны быть применены в следующем году, чтобы смягчить несправедливое преимущество, которое команда уже имеет и будет продолжать получать».

Кроме того, Браун предложил снизить планку несущественного перерасхода на будущее с 5 до 2,5%.

Он добавил: «Введение планки расходов было одной из главных причин, позволивших в последние годы привлечь новых акционеров и инвесторов в Ф1. Они видят в этом инструменте способ обеспечить финансовую и спортивную честность.

Поэтому очень важно, чтобы мы были очень строги в контроле за соблюдением финансовых правил ради единства и будущего Ф1».