Зак Браун: Лимит расходов в Ф1 даст плоды через пару лет

В 2021 году уровень расходов команд Ф1 будет ограничен на уровне 175 миллионов долларов. За пределами ограничений останутся зарплаты пилотов и некоторых топ-менеджеров, а также ряд расходов, не связанных с разработкой автомобилей и участием в гонках.

Не секрет, что команды-середняки в настоящий момент часто тратят за год меньше $175 миллионов – поэтому многие ставят эффективность ограничения под сомнение. Зак Браун, генеральный директор McLaren, занял в этом вопросе компромиссную позицию.

«Я бы голосовал за более жесткие ограничения, которые были предложены изначально, – поделился Браун своим мнением с журналистами. – Но когда у вас десять команд без компромиссов не обойтись. Так что в целом это великое дело. Формула 1 явно тратит слишком много – причем позиция в квалификации во многом определяется именно уровнем затрат.

Думаю, в следующем году только пять команд смогут потратить по 175 миллионов. Но как будет выглядеть расклад сил между этими командами – сказать уже трудновато. С другой стороны, богатые команды уже сейчас тратят деньги, готовясь к 2021 году. Поэтому, думаю, потребуется еще пара лет, чтобы эта мера дала эффект. И результаты можно будет оценить через пару-тройку лет».