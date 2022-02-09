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Формула 1 Новости

Зак Браун: FIA слишком долго ведет расследование

Глава McLaren считает, что такое длительное разбирательство никому не пойдет на пользу

Зак Браун: FIA слишком долго ведет расследование
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Финал сезона Ф1 в Абу-Даби прошел практически два месяца назад, но в автоспортивном сообществе до сих пор ведутся споры, правильно ли повела себя дирекция гонки, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам. И сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA ведет расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала обнародовать 18 марта. 

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По мнению главы McLaren Зака Брауна, разбирательство FIA слишком затянуто. 

«Я немного разочарован, что результаты могут объявить во время первой гонки сезона, – цитирует Брауна Sky Sports F1. – Расследование не занимает много времени. Давайте уже сделаем это и отправимся на первый этап, говоря о первом этапе, а не о последнем заезде прошлого сезона».

Браун также считает, что спорт еще может восстановить репутацию, которую, как некоторые считают, Ф1 потеряла из-за непоследовательных решений со стороны дирекции гонки: «Судьи не в первый раз выносят неоднозначное решение, и сейчас оно играло большую роль – но я думаю, что спорт сделает из этого выводы».

Напомним, что в середине января глава отдела FIA по делам Ф1 Питер Байер заявил, что по результатам разбирательства возможна и смена директора гонки. 

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