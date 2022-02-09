Зак Браун: FIA слишком долго ведет расследование

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Финал сезона Ф1 в Абу-Даби прошел практически два месяца назад, но в автоспортивном сообществе до сих пор ведутся споры, правильно ли повела себя дирекция гонки, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам. И сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA ведет расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала обнародовать 18 марта.

По мнению главы McLaren Зака Брауна, разбирательство FIA слишком затянуто.

«Я немного разочарован, что результаты могут объявить во время первой гонки сезона, – цитирует Брауна Sky Sports F1. – Расследование не занимает много времени. Давайте уже сделаем это и отправимся на первый этап, говоря о первом этапе, а не о последнем заезде прошлого сезона».

Браун также считает, что спорт еще может восстановить репутацию, которую, как некоторые считают, Ф1 потеряла из-за непоследовательных решений со стороны дирекции гонки: «Судьи не в первый раз выносят неоднозначное решение, и сейчас оно играло большую роль – но я думаю, что спорт сделает из этого выводы».

Напомним, что в середине января глава отдела FIA по делам Ф1 Питер Байер заявил, что по результатам разбирательства возможна и смена директора гонки.