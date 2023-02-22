Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах
Количество невероятных сюжетов с Формуле 1 в преддверии старта сезона продолжает расти почти с каждым днем
Не прошло и двух недель с момента появления сплетен о возможном возрождении альянса McLaren-Honda, как эта история сделала неожиданный поворот. По всей видимости, в Уокинге действительно задумались о смене поставщика моторов – и рассматривают переход на продукцию японских инженеров в скором будущем. Вот только на ту, что сейчас выпускается под брендом Red Bull.
Такой сценарий напрямую следует из свежей публикации издания Independent. Его репортерам в пресс-службе Red Bull подтвердили, что на днях в Милтон-Кинс приезжал гендиректор McLaren Racing Зак Браун. При всей изобретательности сложно представить другой повод, кроме переговоров по моторам, который в дни подготовки к сезону привел бы американца на базу прямых конкурентов.
В Red Bull уже объявили, что после смены регламента Ф1 с 2026 года будут использовать моторы собственной постройки под брендом Ford. Это не может служить препятствием для их продажи клиентским командам.
McLaren с 2021 года ставит на свои машины двигатели Mercedes, до того команда три сезона сотрудничала с Renault, чему предшествовал также трехлетний – и не особенно успешный – альянс с Honda.
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