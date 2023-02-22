Предыдущая / СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari Следующая / Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне
Формула 1 Новость

Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах

Количество невероятных сюжетов с Формуле 1 в преддверии старта сезона продолжает расти почти с каждым днем

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Зак Браун ездил на базу Red Bull. По слухам, договариваться о моторах
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Не прошло и двух недель с момента появления сплетен о возможном возрождении альянса McLaren-Honda, как эта история сделала неожиданный поворот. По всей видимости, в Уокинге действительно задумались о смене поставщика моторов – и рассматривают переход на продукцию японских инженеров в скором будущем. Вот только на ту, что сейчас выпускается под брендом Red Bull.

Такой сценарий напрямую следует из свежей публикации издания Independent. Его репортерам в пресс-службе Red Bull подтвердили, что на днях в Милтон-Кинс приезжал гендиректор McLaren Racing Зак Браун. При всей изобретательности сложно представить другой повод, кроме переговоров по моторам, который в дни подготовки к сезону привел бы американца на базу прямых конкурентов.  

В Red Bull уже объявили, что после смены регламента Ф1 с 2026 года будут использовать моторы собственной постройки под брендом Ford. Это не может служить препятствием для их продажи клиентским командам. 

McLaren с 2021 года ставит на свои машины двигатели Mercedes, до того команда три сезона сотрудничала с Renault, чему предшествовал также трехлетний – и не особенно успешный – альянс с Honda. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari

Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022 Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1 Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

McLaren Больше от
McLaren
Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе

Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе Наглядно. Сравним все новые машины Формулы 1 в одинаковом ракурсе

McLaren провела обкатку в Бахрейне и постаралась кое-что спрятать: видео

McLaren провела обкатку в Бахрейне и постаралась кое-что спрятать: видео

Формула 1

McLaren провела обкатку в Бахрейне и постаралась кое-что спрятать: видео McLaren провела обкатку в Бахрейне и постаралась кое-что спрятать: видео

Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Формула 1
Мартовские тесты в Бахрейне

Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать Стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Самое важное:

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

Формула 1

В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо В пятницу тесты за Aston Martin проведет Алонсо

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Формула 1

Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг Поведение новинки W14 привело Mercedes в восторг

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Формула 1

Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022 Ферстаппен назвал первый день тестов продолжением сезона-2022

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Формула 1

Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1 Алонсо уступил лишь Ферстаппену по итогам первого дня тестов Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.