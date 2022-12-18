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С 2021 года команды Формулы 1 работают в новых условиях: даже самым богатым из них нельзя тратить за сезон больше определенной суммы. Она одинакова для всех и определяется по довольно сложной формуле с учетом нескольких факторов, но лежит в пределах 140-150 миллионов долларов.

Такой финансовый подход призван уравнять силы в чемпионате и не позволить богатым командам «покупать результат» за счет масштабных обновлений машины по ходу чемпионата. Red Bull на пару миллионов превысила лимит по итогам 2021 года – и сразу получила суровое наказание.

По итогам двух лет действия лимитов следует признать, что этот механизм оказался вполне работоспособным, хотя и требует определенных уточнений.

Тем временем глава McLaren Зак Браун озвучил интересное предложение. По словам американского менеджера, раз уж расходы под контролем, почему бы не ослабить многочисленные ограничения, прописанные в Техническом регламенте.

«Думаю, в условиях лимита бюджетов правила можно назвать избыточно строгими, – объяснил Браун. – Если расходы и так ограничены, я бы сделал все иначе – разрешил делать вообще все, что хочешь. Шесть колес? Да пожалуйста. Вопрос только в том, сколько на них придется потратить».

По мнению Зака, получив больше свободы, команды обязательно займутся поиском новых идей, которые изменят вид машин.

«Я даже не знаю, почему в правилах такое множество ограничений, – сказал босс McLaren. – Мне кажется, что у конструкторов должно быть больше свободы – конечно, при условии контроля за тратами.

Я уверен, что тогда мы увидим больше инноваций и рискованных идеи. И машины станут выглядеть иначе.

Сейчас есть два строгих ограничения: сколько ты вправе тратить и как именно должна выглядеть машина. Надо оставить контроль бюджетов и позволить делать все, что хочешь».

Однако в Ф1 и FIA хорошо знают, к чему может привести ослабление ограничений: существует вероятность, что одна из команд отыщет прорывное решение, которое обеспечит ей преимущество и негативно скажется на качестве шоу.

Браун признал: «Такое возможно. Но ведь это станет новой инновацией. И все смогут быстро перенимать идеи друг у друга.

Вспомните, как команда Brawn использовала двойной диффузор [в 2009 году]. На старте сезона у них и впрямь было серьезное преимущество, но к концу года ситуация уже выровнялась. Потому, мне кажется, ничего страшного тут нет.

Наоборот, в этом особенная прелесть нашего спорта. В нем всегда есть такой риск».