Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

Сегодня Комиссия Ф1 обсудит заморозку силовых установок с 2022 года и до вступления в силу нового регламента. Ожидается, что следующее поколение двигателей будет введено в сезоне-2025, но каким оно будет, пока не известно.

Глава McLaren Зак Браун полагает, что в Формуле 1 пока нет единого мнения на этот счет, и варианты будут и дальше обсуждаться.

«Кажется, это еще спорный вопрос, – сказал Браун китайскому агентству Xinhua. – Будет мотор электрическим? Или гибридным? Может, водородным? Но меня радует то, что Ф1 продолжит развиваться в ту же сторону, что и весь мир. Не переживаю, что через 10 лет мы станем устаревшими. Ф1 всегда идет в ногу с временем».