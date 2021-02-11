Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
251 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
294 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
303 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

Поделились
Комментарии
Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1
Автор:
, редактор

Глава McLaren назвал три пути развития силовых установок

Сегодня Комиссия Ф1 обсудит заморозку силовых установок с 2022 года и до вступления в силу нового регламента. Ожидается, что следующее поколение двигателей будет введено в сезоне-2025, но каким оно будет, пока не известно.

Глава McLaren Зак Браун полагает, что в Формуле 1 пока нет единого мнения на этот счет, и варианты будут и дальше обсуждаться.

«Кажется, это еще спорный вопрос, – сказал Браун китайскому агентству Xinhua. – Будет мотор электрическим? Или гибридным? Может, водородным? Но меня радует то, что Ф1 продолжит развиваться в ту же сторону, что и весь мир. Не переживаю, что через 10 лет мы станем устаревшими. Ф1 всегда идет в ногу с временем».

Читайте также:

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

Предыдущая новость

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

2
Формула 1

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

21ч
3
Формула 1

Формула 1 откажется от радуги на машинах

18ч
4
Формула 1

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

19ч
5
MotoGP

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP

1дн
Самое важное:
Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1
Формула 1

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля
Формула 1

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

Формула 1 откажется от радуги на машинах
Формула 1

Формула 1 откажется от радуги на машинах

18ч
Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Формула 1

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

19ч
Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

21ч
Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля
Формула 1 / Новость

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull
Формула 1 / Новость

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes
Формула 1 / Новость

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

More from
McLaren
Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов
Формула 1 / Новость

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов

McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е
Формула 1 / Новость

McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар
Формула 1 / Новость

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

Самое читаемое Сегодня

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP
MotoGP MotoGP / Реакция

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

Самое важное:

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Aston Martin пообещала адаптировать машину под Феттеля

Формула 1 откажется от радуги на машинах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 откажется от радуги на машинах

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Рецепт заморозки: как Ф1 сделает все моторы равными

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.