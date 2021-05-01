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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

Автор:
, редактор

Боссу Red Bull не понравились комментарии Тото про мотор австрийцев

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

Тото Вольф накануне положительно отозвался о моторном проекте Red Bull. Австриец заметил, что идея строить двигатели самостоятельно хороша, но при этом предположил, что в Red Bull готовятся к сотрудничеству с одним из брендов Volkswagen. 

Эти слова не понравились боссу Red Bull Кристиану Хорнеру, который посоветовал Вольфу поменьше внимания уделять чужим делам.

«Тото нравится думать, что он знает о чужих делах, – сказал Хорнер. – Но лучше бы он занялся своими.

Мы строим восхитительную базу, к нам придут работать очень талантливые люди. Все будет полностью интегрировано с нашей разработкой шасси. Такое будет только у нас и у Ferrari, а какое название будет на моторе – другое дело.

Сейчас мы никаких переговоров об этом не ведем. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать мотор Red Bull. Хотя, конечно, в будущем он может называться как угодно».

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В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

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В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Тото Вольф , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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