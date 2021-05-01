«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

Тото Вольф накануне положительно отозвался о моторном проекте Red Bull. Австриец заметил, что идея строить двигатели самостоятельно хороша, но при этом предположил, что в Red Bull готовятся к сотрудничеству с одним из брендов Volkswagen.

Эти слова не понравились боссу Red Bull Кристиану Хорнеру, который посоветовал Вольфу поменьше внимания уделять чужим делам.

«Тото нравится думать, что он знает о чужих делах, – сказал Хорнер. – Но лучше бы он занялся своими.

Мы строим восхитительную базу, к нам придут работать очень талантливые люди. Все будет полностью интегрировано с нашей разработкой шасси. Такое будет только у нас и у Ferrari, а какое название будет на моторе – другое дело.

Сейчас мы никаких переговоров об этом не ведем. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать мотор Red Bull. Хотя, конечно, в будущем он может называться как угодно».