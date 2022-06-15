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Формула 1 Новости

Зайдль вступился на Риккардо: Не так уж он и плох

Глава McLaren понадеялся, что финиш австралийца в Баку впереди Ландо Норриса не был случайностью

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Зайдль вступился на Риккардо: Не так уж он и плох
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Даниэль Риккардо считается одним из тех пилотов, кто может досрочно потерять место в команде по итогам этого сезона. Австралиец считался одним из топ-пилотов, но перейдя в McLaren в 2021 году он начал впервые в своей карьере очевидно уступать напарнику, Ландо Норрису.

При этом Риккардо брали в пару к Норрису как раз как потенциального топ-пилта, который станет задавать уровень. Не так давно глава McLaren Racing Зак Браун прямо заявил, что пока разочаровывается в австралийце.

Однако после Гран При Азербайджана непосредственный босс Риккардо, глава команды McLaren Андреас Зайдль заявил уже, что, возможно, проблемы австралийца уже позади.

«Я думаю, все слишком сильно концентрируются на поверхностных результатах, – заявил Зайдль. – Дэниэль обладает огромным опытом, он очень сильно старается, работает с командой и стремится показывать результаты не хуже, чем у Ландо. Так что как командный игрок он вовсе не является для нас проблемой.

Мы очень рады его успеху в Баку. Думаю, это как раз результат его работы с командой. Возможно, нам удалось найти те крохи скорости, которых ему как раз не хватало. Ранее он жаловался, что не до конца чувствует болид, что особенно отражается на скорости в квалификации. Надеюсь, Гран При Канады покажет, что проблема хотя бы частично решена».

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