Зайдль: У McLaren есть план по выходу в лидеры Формулы 1

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Команда McLaren прогрессировала все последние годы, но в 2022, после смены регламента, оказалась в числе аутсайдеров. Только в Мельбурне она смогла финишировать в очках с обеими машинами, но все равно осталось непонятным, заслуга ли это команды, или просто болидам подошла трасса.

Руководитель McLaren Андреас Зайдль при этом признал проблемы, но заявил, что у него уже есть план их исправления.

«Я рад заявить, что у нас есть четкий план улучшения машины, чтобы добиться прибавки в скорости, – сказал Зайдль. – Это займет некоторое время, и мы должны проявить терпение. Но главное, что план у нас есть.

Я не скажу вам, когда он будет осуществлен. Нужно учитывать множество факторов, включая ограничение бюджетов, ограничения на работу в аэродинамической трубе… Все это следует правильно планировать».