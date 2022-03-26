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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Зайдль: Проблемы с тормозами застопорили прогресс в других областях

Босс McLaren признал, что главная трудность первого этапа нового сезона Ф1 лишила команду возможности разработать новые детали к уик-энду в Джидде

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор
Зайдль: Проблемы с тормозами застопорили прогресс в других областях
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В Бахрейне у McLaren возникли серьезные проблемы с системой охлаждения тормозов, и из-за этого команде пришлось переключить все свои научно-исследовательские и производственные ресурсы на поиск решения.

С данной сложностью коллективу удалось разобраться путем изменения конструкции воздухозаборника охлаждения тормозов, однако это усилие стоило McLaren немалой цены. Британский коллектив и Haas стали единственными двумя командами, которые официально заявили FIA об отсутствии обновлений на проходящий сейчас в Джидде второй этап сезона-2022. Например, другие коллективы переключились на новые спецификации заднего антикрыла, в то время как McLaren оставила на машине вариант, использованный в Бахрейне.

Хотя оба автомобиля коллектива показывали низкую скорость на специально отслеживаемых FIA отрезках трека, по времени прохождения целого круга команда была не так далеко: Ландо Норрис закончил вторую тренировку на седьмой позиции. По всей видимости, в коллективе нашли более оптимальные настройки в сравнении с предыдущим уик-эндом.

Босс команды Андреас Зайдль признал, что фокусировка на проблеме охлаждения тормозов привела к не самым приятным последствиям. «Скажем, коллектив был очень занят, полностью сосредоточившись на этой цели, – отметил Зайдль. – Это лишило многих возможностей для параллельного выполнения других задач – в данном случае таков компромисс.

В то же время части, которые у нас находятся в разработке, все еще не готовы – либо же не подходят для конкретно этой трассы. Например, мы не против оставить на этот уик-энд заднее антикрыло, которое было использовано в Бахрейне.

Думаю, мы достойно начали этап. У нас были неплохие сессии без больших проблем. Мне кажется, многие были удивлены наличию высокого уровня сцепления. Опять же, не думаю, что ранее с машиной была какая-то конкретная проблема. Нужно будет понять, подходит ли это трасса больше для нашего болида.

Не ожидаю каких-то больших чудес от этапа: нам все еще не хватает прижимной силы. И поэтому не так просто вернуться на тот уровень, на котором находятся наши конкуренты».

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