Зайдль: При нынешних правилах Ф1 может не ждать новых производителей моторов

После объявления Honda о прекращении программы в Формуле 1 в конце 2021 года возобновились разговоры о необходимости привлекать в спорт новых автопроизводителей, так как трех оставшихся недостаточно для полноценной работы с командами.

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Однако нынешний регламент на гибридные силовые установки сохранится на протяжении пяти следующих сезонов практически в неизменном виде.

По мнению руководителя McLaren Андреаса Зайдля, который прежде работал в Porsche, потому хорошо знаком с внутренней кухней концерна VW, такая ситуация не оставляет шансов на появление в ближайшее время новых производителей моторов для Ф1.

«Конечно, я ничего не могу говорить от имени Porsche, – сказал он журналистам на Айфельском Гран При, – но с моей точки зрения нереально, чтобы в Ф1 при нынешнем регламенте пришел новый производитель. Для этого требуются слишком значительные инвестиции, к тому же, для выхода на конкурентный уровень нужно очень много времени.

Так что мне видится ключевым вопрос совместной работы Ф1, FIA и команд с производителями двигателей и потенциальными новыми производителями по выработке ясного плана. Прежде всего он должен определить, каким будет новый регламент на двигатели, эволюционным или революционным.

Думаю, это самый важный вопрос, на который требуется ответить. Выбор один из двух принципиально возможных путей. Один в том, чтобы сохранять нынешние технологии и дальше. Они самые передовые, а также являются платформой для будущих дорожных машин.

Или же можно переключиться на куда более простые моторы, которые к тому же дешевле, и развивать эту тему. На мой взгляд, это принципиальный вопрос, на который нужно ответить прежде всего, а уж потом все желающие смогут строить свои планы относительно Ф1».

Он добавил: «Для начала важнее всего провести переговоры с тремя оставшимися производителями. Но в то же время необходимо поддерживать диалог с представителями автомобильной индустрии и с теми, кому потенциально может быть интересно участие в Ф1, пусть даже это частные компании. Это позволит выбрать верное направление.

Продуктивные разговоры уже идут, звучат инициативы. Мы обсуждаем вопросы снижения расходов и упрощения моторов, что должно повысить привлекательность, скажем, для Ilmor или Cosworth».

В бытность работы в Porsche Андреас тесто взаимодействовал со Стефано Доменикали, который с 2021 года возглавит Формулу 1. Его появление, по мнению немецкого специалиста, позитивно скажется на развитии событий.

«Уверен, что Стефано вместе с Россом [Брауном] и всей Ф1 изучит вопрос, используя тот опыт, который мы накопили в VW Group. Ведь у этой задачи очень высокий приоритет», – отметил Зайдль.

Журналисты также попросили главу McLaren прокомментировать недавнее предложение его коллеги из Renault Сириля Абитбуля перенести вступление в силу нового регламента на более ранний срок.

«Мне кажется, важнее всего сначала определиться, каким будет этот новый регламент, – сказал Андреас. – После этого уже можно решать, когда переходить на него.

Но, конечно, если это поможет удержать в чемпионате трех нынешних производителей, то мы полностью поддерживаем решение перейти на новые правила на год раньше».