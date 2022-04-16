Зайдль потребовал выгнать сотрудников Haas из Маранелло

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Введение потолка бюджетов особым образом обострило вопрос о грани допустимого сотрудничества между командами. Не секрет, что, например, Haas годами использует некоторые детали Ferrari, но теперь многие сотрудники Скудерии, которых Маттиа Бинотто при сокращении расходов был вынужден уволить, перешли в Haas, но при этом остались в Маранелло и даже открыли там свое бюро фактически под одной крышей с Ferrari.

Более того, Haas вообще является единственной командой, которая не изготавливает собственные болиды – за нее это делает итальянская компания Dallara. Но если в прошлом сезоне об этом не сильно вспоминали, так как Haas была явным аутсайдером, то теперь американская команда опять борется в средней группе в том числе и с McLaren.

«Я хочу, чтобы все поняли: наша позиция не зависит от скорости наших соперников, от того, быстры Haas или медленны, – сказал после трех гонок сезона глава McLaren Андреас Зайдль. – Наши принципы не меняются годами. И мы считаем, что сколько бы не было команд в Формуле 1, 10 или 12, все они должны быть конструкторами своих болидов. А это значит, что нельзя обмениваться информацией между командами.

Можно использовать чужие силовые установки и коробки передач. И все. Не должно быть никакого совместного использования инфраструктуры, потому, что как только две команды начинают работать под одной крышей, обмен информацией становится неизбежен.

В FIA говорят, что за этим сложно уследить. Ну так запретите просто, раз не можете контролировать. На то есть две причины. Во-первых младшая команда получает простую возможность добиться высоких результатов. А во-вторых, и для нас это важнее, команда-лидер тоже получает преимущество за счет совместной работы с коллегами.

К счастью, сейчас ведется диалог между командами, FIA и Формулой 1. И в ближайшие годы мы придем к тому, что ситуация улучшится».