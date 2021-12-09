Зайдль: Переговоры с FIA не должны транслироваться в эфире

В телетрансляции во время гонки Ф1 в Саудовской Аравии включали радиопереговоры между представителем Red Bull Джонатаном Уитли и гоночным директором чемпионата Майклом Маси. Незадолго до появления вторых красных флагов Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона за пределами трассы, не вернул позицию и вышел в лидеры заезда. К тому же, между ними еще и успел втиснуться Эстебан Окон.

В связи с этим Маси предложил Red Bull опустить Ферстаппена на третье место, чтобы тот не отдавал Льюису позицию обратно после рестарта. Использование слова «предложения» в радиопереговорах прозвучало так, будто Маси пытался заключить сделку – поэтому эта фраза сильно взбудоражила и запутала болельщиков.

Босс «Быков» Кристиан Хорнер сравнил эти слова с торгами, которые происходят на рынке, в то время как Маси настаивал, что такие переговоры – обычное дело для дирекции гонки и участников чемпионата.

Глава McLaren Андрес Зайдль считает, что всего этого обсуждения можно было бы избежать, если подобные переговоры не транслировались бы на публику. «Я думаю, об этом сейчас говорят только потому, что это было в трансляции, – сказал Зайдль. – До этого нам не давали слушать подобное. И я думаю, в этом есть большая разница.

Честно говоря, я никогда не был фанатом подобной коммуникации. В таких переговорах бывают вещи, которые касаются безопасности и много другого, и их необязательно всегда выносить на публику. Не думаю, что само по себе общение изменилось. Я бы сказал, что сейчас в переговорах все сдерживают себя еще больше, чем в прошлом, ибо знают, что это будет в эфире».