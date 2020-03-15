Зайдль остался в Мельбурне с изолированными сотрудниками McLaren
Босс команды не стал бросать работников, попавших в карантин из-за коронавируса.
Обнаружение коронавируса у одного из работников McLaren стало одной из главных причин отмены Гран При Австралии Формулы 1. Сразу после известия о положительном результате анализов, McLaren объявила, что снимается с гонки.
«Нам надо было действовать немедленно и мы решили сняться с гонки. Других вариантов не было. В такой ситуации здоровье сотрудников становится главным приоритетом», – пояснил глава команды Андреас Зайдль.
После отмены Гран При 14 работников McLaren, которые непосредственно контактировали с заболевшим, были оставлены в Мельбурне на карантин. Остальные члены команды смогли улететь домой в Великобританию. Однако, Зайдль решил остаться в Австралии. Руководитель поступил так из солидарности с изолированными сотрудниками, сообщает Auto Bild.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Зайдль остался в Мельбурне с изолированными сотрудниками McLaren
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