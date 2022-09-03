Зайдль объяснил, почему McLaren выбрала Пиастри

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С 2023 года команда McLaren меняет восьмикратного победителя Гран При Даниэля Риккардо на новичка Оскара Пиастри. Последний являлся звездой молодежных серий, но опыта в Формуле 1 не имеет и пока свою скорость в Королевских автогонках не доказал.

К тому же контракт McLaren с Пиастри оказался скомпрометирован тем, что до сих пор последний является юниором и запасным гонщиком Alpine, то есть фактически бросает французскую команду, поддерживавшую его в последние годы.

Однако такой поступок Пиастри в отношении Alpine вовсе не говорит о том, что он не умеет быть верным своей команде, уверен руководитель McLaren Андреас Зайдль.

«В первую очередь, вспомните о его успехах в младших сериях, особенно в Формуле 2 и Формуле 3, где он в дебютных сезонах оба раза становился чемпионом, – сказал Зайдль. – Кроме того, я и Зак Браун знакомы с ним лично, знаем, какой он парень и считаем, что он идеально нам подходит.

Он достаточно зрелый, он полностью готов к тем вызовам, которые стоят перед ним в Формуле 1. И он на самом деле очень предан, мы уверены в нем.

Понятно, что мы обязаны дать ему время на адаптацию. Но в целом я очень доволен нашим составом пилотов на следующий год. Для Ландо Норриса это будет уже пятый сезон, и он уже доказал, что является одним из лучших пилотов в чемпионате. И теперь у нас есть суперталантливый новичок в лице Оскара.

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