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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Автор:
, Ответственный редактор

Машина McLaren не лучшим образом подходит австралийскому пилоту – и решение этой проблемы явно не будет простым

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

После нескольких Гран При нынешнего сезона стало окончательно ясно, что Даниэль Риккардо уступает своему партнеру по McLaren Ландо Норрису. В команде это объяснили особенностями пилотского стиля победителя семи Гран При, который пока ни разу не финишировал в гонке выше шестого места. 

Риккардо заработал уже 34 очка – однако у его напарника Ландо Норриса их в два с лишним раза больше. Кроме того, британец уже дважды поднимался на подиум.

Даниэль уже пообещал, что внесет необходимый изменения в управление автомобилем, чтобы улучшить результаты. 

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Очередной Гран При, который участники Ф1 проводят в австрийском Шпильберге, подарил Риккардо надежду: по итогам пятницы тот показал вторую скорость. Однако пришла квалификация, и Даниэль не пробился даже в десятку сильнейших. Сам он не сумел найти этому объяснение, назвав случившееся мистикой.

Глава команды Андреас Зайдль озвучил совсем иные причины – упомянув прежде всего самого пилота. 

«Жаль, что сегодня нам не удалось вывести Даниэля в третий сегмент, – отметил немец на субботнем медиа-брифинге. – Особенно обидно с учетом его вчерашней скорости, но это весьма сложный вопрос. 

Думаю, после анализа данных мы получим более точные ответы, однако Даниэль, несмотря на заметный прогресс, пока еще имеет определенные ограничения, когда надо пилотировать машину на пределе.

Он работает над этим с того момента, как впервые сел в нашу машину, и продвижение есть. Но эти ограничения по-прежнему сильно сдерживают его. Именно такой результат мы увидели и в сегодняшней квалификации».

Он добавил: «Я не хочу раскрывать слишком много деталей. Но на трассе вроде этой в его ситуации теряешь особенно много. А пелотон сейчас настолько силен, что малейшая потеря времени приводит к такому результату, как у нас сегодня. 

Нам просто нужно вместе с Даниэлем продолжать анализ, пытаясь понять, как лучше подстроиться к машине. Важно делать верные выводы и учиться на ошибках. Это позволит продвигаться вперед. Надеюсь, следующий шаг мы сумеем сделать уже к завтрашней гонке».

Риккардо предстоит стартовать в Штирии 14-м. Со старта сезона он всего раз был на решетке ниже, когда в Портимане не вышел даже из первого сегмента. При этом австралиец заработал очки в шести из семи прошедших Гран При. 

Дополнительная информация: Филип Клерен
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