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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Зайдль о Джидде: Здесь нет скоростных поворотов, вам показалось

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Глава McLaren нашел объяснение тому, что в квалификации его пилоты были медленнее Ferrari и AlphaTauri

Зайдль о Джидде: Здесь нет скоростных поворотов, вам показалось

Городская трасса в Джидде насчитывает 27 поворотов, что является рекордом для Формулы 1 в этом сезоне. Большинство этих поворотов считаются скоростными, однако это так только на бумаге, заявил глава McLaren Андреас Зайдль.

В субботу его пилоты заняли седьмую и 11-ю позицию в квалификации, и Зайдль попытался объяснить, почему гонщики на Ferrari и AlphaTauri оказались впереди.

«Глядя на схему трассы может показаться, что здесь много скоростных поворотов, – сказал Зайдль. – Но на деле оказывается, что это никакие не повороты, так как они проходятся с полным газом. В итоге если не считать эти места, а посмотреть на реальные повороты, то окажется, что все они проходятся не на высокой, а не средней скорости.

Мы уже видели такой тип трасс по ходу сезона, и на них расстановка сил между Ferrari, нами и AlfaTauri всегда одинакова и не в нашу пользу.

Но при всем при этом я недоволен тем, как прошла квалификация. Вся команда и оба наших пилота отлично поработали, мы смогли прибавить по ходу уик-энда. И в итоге наши машины в квалификации были достаточно быстры.

Но к сожалению Даниэль Риккардо повредил днище своего болида на поребрике и не смог показать наилучшую скорость и попасть в финал квалификации. Из-за того, что днище у него фактически отвалилось, он потерял очень много времени, что обидно, так как скорость у него была».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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