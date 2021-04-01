Зайдль: Норрис сделал новый шаг в развитии

После перехода Даниэля Риккардо в McLaren многие сочли, что австралиец будет доминировать над своим молодым напарником Ландо Норрисом. Однако, хотя Риккардо и превзошел партнера в квалификации Гран При Бахрейна, в гонке Норрис стал четвертым, в то время как новичок команды занял седьмое место.

Руководитель McLaren Андреас Зайдль считает, что проводящий в Формуле 1 третий сезон Ландо смог сделать новый шаг в своем развитии.

«Думаю, на протяжении всего уик-энда, особенно в квалификации и гонке, мы видели, что Ландо сделал следующий шаг, – сказал Зайдль. – Этого и ждут от молодого гонщиками, особенно в первые годы, так становятся топ-пилотами.

Было здорово смотреть, как он все делает, он отлично контролировал гонку. Он атаковал, когда было надо, и контролировал ситуацию, когда мог».

В предыдущие два сезона Норрис проигрывал внутрикомандные дуэли Карлосу Сайнсу.