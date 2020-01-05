Зайдль не ожидал такого быстрого успеха McLaren под его руководством

Андреас Зайдль приступил к исполнению обязанностей руководителя команды McLaren в мае прошлого года. На тот момент доминирование McLaren в средней группе не было очевидным. Однако уже на Гран При Бразилии команда под руководством Зайдля гарантировала себе четвертое место в Кубке конструкторов.

Подводя итоги года, Зайдль признался, что не ожидал такого результата.

«Когда в ноябре 2018 года я подписал контракт с McLaren, то честно сказать не рассчитывал, что мы будем бороться за четвертое место, – цитирует Зайдля издание Crash.net. – Но в этом году борьба в середине оказалась очень плотной. Нам приходилось выкладываться в каждой гонке до самого конца сезона. Для нас это большой прогресс, который мотивирует продолжать идти вперед.

Мы всегда понимали, что у наших соперников те же цели и они тоже очень стараются. Было несколько важных моментов по ходу сезона. Это Гран При Франции, где мы впервые показали себя четвертой по скорости командой и в квалификации, и в гонке. Обновление машин сработали, и до конца года мы ждали еще много новинок.

Вторым важным моментом стал Гран При Бразилии, где мы гарантировали себе четвертое место в чемпионате. Мы не всегда были четвертыми по скорости. Но то, как мы прогрессировали по ходу сезона, как искали наши недостатки, какую стратегию использовали в гонках – все это позволило нам стать четвертыми».



