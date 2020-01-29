Зайдль: McLaren не против Renault, просто нам нужен лучший мотор
Глава команды из Уокинга назвал Mercedes примером для подражания.
Глава McLaren Зак Браун ранее рассказал, что новый руководитель команды Андреас Зайдль был главным инициатором перехода команды на силовые установки Mercedes. Уокинг откажется от двигателей Renault и перейдет на немецкие установки начиная с 2021 года.
По словам самого Зайдля, решение вызвано не недовольством Renault, но желанием получить гарантированно хорошие двигатели.
«Наше партнерство с Mercedes это не решение против Renault, – заверил Зайдль GrandPX. – Мы прибавили и благодаря Renault. Но в гибридную эру Mercedes стала примером для подражания с точки зрения скорости, надежности, качества силовых установок и всей команды.
Получить лучший мотор на новую эру в 2021 году – гарантия надежности, стабильности и нулевого отвлекающего фактора».
В 2019 году McLaren стала четвертой в Кубке конструкторов, завоевав один подиум.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Зайдль: McLaren не против Renault, просто нам нужен лучший мотор
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