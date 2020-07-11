Загадка 5% Вольфа. Как Тото остался совладельцем Williams несмотря на продажу всех акций
Клэр Уильямс рассказала, что связывает ее команду и директора чемпионского коллектива Mercedes AMG
Этой весной в прессе появилась информация: Тото Вольф купил 5% акций Williams. Многие известные журналисты, включая Питера Уиндзора, преподнесли это сообщение как свидетельство веры Вольфа в перспективы команды из Гроува. Сообщалось, что Тото надеется перепродать акции впоследствии – чтобы заработать на этом.
Между тем Вольф уже был совладельцем Williams. Австрийский предприниматель приобрел 15% акций команды в 2010 году. Какое-то время Тото даже руководил гоночным коллективом, но затем принял приглашение Daimler и ушел в Mercedes AMG. Свою долю в Williams Вольф целиком продал американскому бизнесмену Брэду Холлинджеру. По крайней мере, так об этом говорил сам Вольф и Williams.
Теперь выяснилось, что сделка между Вольфом и Холлинджером не завершилась. Камнем преткновения оказались те самые 5% акций, которые в итоге остались у Тото. Об этом рассказала заместительница главы Williams Клэр Уильямс. По ее словам, на самом деле Вольф не совершал повторную покупку акций Williams. Эти акции просто вернулись к Тото в результате неосуществленной сделки.
«Сообщения [о приобретении акций] не соответствовали действительности, – заявила Клэр Уильямс в ответ на вопрос Motorsport.com. – Как все прекрасно знают, Тото стал совладельцем Williams в 2010 году, когда он приобрел акции напрямую у Фрэнка Уильямса и Патрика Хэда. В дальнейшем Вольф перешел в Mercedes. Очевидно, что из-за этого перехода он должен был продать все оставшиеся у него акции.
Брэд Холлинджер, который прямо сейчас является миноритарным акционером Williams и неисполнительным директором команды, купил у Тото большую часть акций. Но он не завершил сделку в части оставшихся 5%, и эти акции вернулись к Тото. Тото не покупал акции Williams в последние годы или месяцы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Williams
|Автор
|Антон Погорельский