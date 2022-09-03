Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Хэмилтон: Желтые флаги лишили нас шанса на первый ряд Следующая / Хорнер назвал Макса «великим спортсменом» после поула в Зандфорте
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

«Задок понесло». Леклер рассказал, как проиграл поул

По словам пилота Ferrari, его круг в Зандфорте получился «не идеальным». При этом пилот допустил, что то же самое наверняка относится и к его соперникам

Алекс Калинаукас
Автор:
, Редактор
«Задок понесло». Леклер рассказал, как проиграл поул
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Судьбу поула на Гран При Нидерландов решали сотые доли секунды. Результаты трех лучших гонщиков уложились всего в 0,092. Шарль Леклер оставался быстрейшим после первых попыток в финальном сегменте, но в решающий момент самую малость уступил Максу Ферстаппену.

Читайте также:

«В этот раз особенно коварными были девятый и десятый повороты, так как ветер там дул в спину, – рассказал Шарль на медиа-сессии. – На остальной части трассы его влияние было не столь заметным.

Именно в десятом у меня были небольшие проблемы с балансом машины. [На решающем круге] задок понесло, так что я потерял десятую или около того.  

Оценивая результаты, понятно: если бы я проехал идеальный круг, то оказался бы на поуле. Впрочем, очень подозреваю, что Макс и Карлос [Сайнс, ставший третьим] тоже проехали не идеально. Так что счет на табло – сегодня мы вторые». 

Он добавил: «Понятно, что вы всегда нацеливаетесь на поул. Но сегодня третий сегмент квалификации получился для нас намного более сложным, чем два первых. 

Но в самом конце машина поехала здорово, я мог атаковать. Это здорово, и теперь я очень жду гонки». 

Год назад Шарль стартовал и финишировал на голландском этапе пятым, отстав от победившего Ферстаппена на круг.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Желтые флаги лишили нас шанса на первый ряд
Предыдущая новость

Хэмилтон: Желтые флаги лишили нас шанса на первый ряд
Следующая новость

Хорнер назвал Макса «великим спортсменом» после поула в Зандфорте

Хорнер назвал Макса «великим спортсменом» после поула в Зандфорте
Алекс Калинаукас Больше от
Алекс Калинаукас
Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа Гран При Нидерландов
Формула 1

Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа

Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил Гран При Франции
Формула 1

Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил

«Я вовсе не критиковал судей». Сайнс сдал назад
Формула 1

«Я вовсе не критиковал судей». Сайнс сдал назад

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа
Формула 1

Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа

Леклер превысил скорость на пит-лейне в Спа. Казалось бы, при чем тут Макс? Гран При Бельгии
Формула 1

Леклер превысил скорость на пит-лейне в Спа. Казалось бы, при чем тут Макс?

Леклер не нашел поводов для недовольства командой после гонки в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Леклер не нашел поводов для недовольства командой после гонки в Спа

Ferrari Больше от
Ferrari
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Версия: Ferrari проиграла в Спа все же из-за директивы FIA Гран При Бельгии
Формула 1

Версия: Ferrari проиграла в Спа все же из-за директивы FIA

Бинотто: Форма Ferrari в Бельгии не связана с директивой о «козлении»
Формула 1

Бинотто: Форма Ferrari в Бельгии не связана с директивой о «козлении»

Самое важное:

Хорнер назвал Макса «великим спортсменом» после поула в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Хорнер назвал Макса «великим спортсменом» после поула в Зандфорте

По мнению главы Red Bull, в напряженные моменты результат определяют те способности гонщиков, которые есть не у каждого

«Задок понесло». Леклер рассказал, как проиграл поул
Формула 1 Формула 1

«Задок понесло». Леклер рассказал, как проиграл поул

По словам пилота Ferrari, его круг в Зандфорте получился «не идеальным». При этом пилот допустил, что то же самое наверняка относится и к его соперникам

Хэмилтон: Желтые флаги лишили нас шанса на первый ряд
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Желтые флаги лишили нас шанса на первый ряд

Льюис будет стартовать в Зандфорте четвертым, но уверен, что в этот раз форма Mercedes позволяла рассчитывать на большее

Перес объяснил причины разворота в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес объяснил причины разворота в квалификации

Для мексиканца из Red Bull суббота в Зандфорте закончилась ошибкой на решающем круге. По его словам, к ней привело сочетание факторов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.