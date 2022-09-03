«Задок понесло». Леклер рассказал, как проиграл поул

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Судьбу поула на Гран При Нидерландов решали сотые доли секунды. Результаты трех лучших гонщиков уложились всего в 0,092. Шарль Леклер оставался быстрейшим после первых попыток в финальном сегменте, но в решающий момент самую малость уступил Максу Ферстаппену.

«В этот раз особенно коварными были девятый и десятый повороты, так как ветер там дул в спину, – рассказал Шарль на медиа-сессии. – На остальной части трассы его влияние было не столь заметным.

Именно в десятом у меня были небольшие проблемы с балансом машины. [На решающем круге] задок понесло, так что я потерял десятую или около того.

Оценивая результаты, понятно: если бы я проехал идеальный круг, то оказался бы на поуле. Впрочем, очень подозреваю, что Макс и Карлос [Сайнс, ставший третьим] тоже проехали не идеально. Так что счет на табло – сегодня мы вторые».

Он добавил: «Понятно, что вы всегда нацеливаетесь на поул. Но сегодня третий сегмент квалификации получился для нас намного более сложным, чем два первых.

Но в самом конце машина поехала здорово, я мог атаковать. Это здорово, и теперь я очень жду гонки».

Год назад Шарль стартовал и финишировал на голландском этапе пятым, отстав от победившего Ферстаппена на круг.

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