«Зачем все ломать?» Култхард не поверил в уход Хэмилтона из Mercedes

Ранее боссы Ferrari подтвердили, что Льюис Хэмилтон, чей контракт с Mercedes истекает в конце 2020 года, встречался с президентом итальянской компании Джоном Элканном на нескольких светских мероприятиях. Это породило слухи о возможном переходе Хэмилтона в Скудерию в 2021 году.

Дэвид Култхард, который проиграл Михаэлю Шумахеру в 2001-м и стал вице-чемпионом, сомневается, что Хэмилтон пойдет на такой шаг.

«Мне никогда не казалось, что Льюис отправится куда-то еще, – цитирует шотландца Reuters. – Я уверен, что он ведет переговоры с Ferrari... но он всегда был только с Mercedes. Зачем ему все ломать?

Думаю, что Льюис вполне счастлив на англоязычной территории, в Великобритании и США. В Америке он проводит свободное время, в Великобритании он занимается гонками. Мне не кажется, что он нуждается в эмоциональных встрясках, которые ждут его в Ferrari. Я не верю, что с тех пор, как он был ребенком, он до сих пор мечтает выступать за Ferrari. Так зачем же это делать? Деньги? У него их достаточно».

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Култхард сказал, что до Гран При США в ноябре прошлого года, когда Хэмилтон выиграл шестой титул, он чувствовал, что Льюис может уйти в любой момент. Но все изменилось.

«У меня гораздо более сильное предчувствие, что он проведет там еще несколько лет. Можно настраиваться на то, что Формулу 1 может ждать золотая эра», – добавил он.