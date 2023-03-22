Зачем в Mercedes взяли Д'Амброзио? Вольф объяснил

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Жером Д'Амброзио появился в гараже Mercedes на тестах в Бахрейне, затем на первом этапе сезона, а по ходу второго Гран При в Саудовской Джидде он уже носил фирменную униформу.

Как удалось разузнать журналистам, экс-пилот Marussia и бывший руководитель Venturi в Формуле Е возглавил в Mercedes программу подготовки молодых гонщиков.

Интересно, что прежде это направление курировал Джеймс Воулз – нынешний руководитель Williams, которого до ухода из Брэкли многие называли правой рукой и даже преемником Тото Вольфа.

Австрийца спросили, каким он видит будущее Д'Амброзио в команде, и тот не стал скрывать, что ожидает от Жерома карьерного роста.

«Сейчас он занимается юниорами вместе с Гвеном [Лагрю], который в последние годы добился в этом деле больших успехов, – ответил Тото. – Команда Гвена внимательно следит за всем, что происходит в гонках юниоров, вплоть до картинга. Они тесно взаимодействовали с Джеймсом.

Теперь эти функции в Брэкли выполняет Жером. Он приглядывает и за другими вещами, которыми занимался Джеймс, а их было множество помимо работы в тактическом штабе. Потому я предвижу, что Жером будет расти в рамках нашей организации. Но пока он работает в собственная зоне ответственности».

Вольф добавил: «Мы с Жеромом знакомы уже давно. Когда он сам еще входил в молодежную программу Renault, я даже занимался его менеджментом. Это было 15 или 20 лет назад.

Потом мы тоже не раз пересекались, так что я хорошо знаю его как спортсмена. А вот в качестве человека и менеджера он известен мне существенно хуже. Думаю, когда Сьюзи [Вольф, супруга Тото, которую Д'Амброзио сменил на посту главы Venturi ФЕ] предложила ему сменить кокпит на пост в структуре управления, он сразу ухватился за эту возможность. Они составили сильный дуэт управленцев, а когда Жером возглавил команду, то привел ее ко второму месту в Формуле Е.

Думаю, у него есть понимание вопроса, к тому же как гонщик он много чего добился – был чемпионом мира по картингу и дошел до Ф1. С другой стороны, у него уже хорошо прокачаны навыки менеджера.

Куда все это сможет его привести – другой вопрос. Пока что говорить об этом рано. Он только-только приступил к работе в молодежной программе и административным функциям. Давайте посмотрим, что из этого выйдет».

Дополнительная информация: Мэтт Кью