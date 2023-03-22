Зачем в Mercedes взяли Д'Амброзио? Вольф объяснил
По словам главы команды, нынешняя роль куратора молодежной программы является далеко не окончательной для бельгийского менеджера
Жером Д'Амброзио появился в гараже Mercedes на тестах в Бахрейне, затем на первом этапе сезона, а по ходу второго Гран При в Саудовской Джидде он уже носил фирменную униформу.
Как удалось разузнать журналистам, экс-пилот Marussia и бывший руководитель Venturi в Формуле Е возглавил в Mercedes программу подготовки молодых гонщиков.
Интересно, что прежде это направление курировал Джеймс Воулз – нынешний руководитель Williams, которого до ухода из Брэкли многие называли правой рукой и даже преемником Тото Вольфа.
Австрийца спросили, каким он видит будущее Д'Амброзио в команде, и тот не стал скрывать, что ожидает от Жерома карьерного роста.
«Сейчас он занимается юниорами вместе с Гвеном [Лагрю], который в последние годы добился в этом деле больших успехов, – ответил Тото. – Команда Гвена внимательно следит за всем, что происходит в гонках юниоров, вплоть до картинга. Они тесно взаимодействовали с Джеймсом.
Теперь эти функции в Брэкли выполняет Жером. Он приглядывает и за другими вещами, которыми занимался Джеймс, а их было множество помимо работы в тактическом штабе. Потому я предвижу, что Жером будет расти в рамках нашей организации. Но пока он работает в собственная зоне ответственности».
Вольф добавил: «Мы с Жеромом знакомы уже давно. Когда он сам еще входил в молодежную программу Renault, я даже занимался его менеджментом. Это было 15 или 20 лет назад.
Потом мы тоже не раз пересекались, так что я хорошо знаю его как спортсмена. А вот в качестве человека и менеджера он известен мне существенно хуже. Думаю, когда Сьюзи [Вольф, супруга Тото, которую Д'Амброзио сменил на посту главы Venturi ФЕ] предложила ему сменить кокпит на пост в структуре управления, он сразу ухватился за эту возможность. Они составили сильный дуэт управленцев, а когда Жером возглавил команду, то привел ее ко второму месту в Формуле Е.
Думаю, у него есть понимание вопроса, к тому же как гонщик он много чего добился – был чемпионом мира по картингу и дошел до Ф1. С другой стороны, у него уже хорошо прокачаны навыки менеджера.
Куда все это сможет его привести – другой вопрос. Пока что говорить об этом рано. Он только-только приступил к работе в молодежной программе и административным функциям. Давайте посмотрим, что из этого выйдет».
Дополнительная информация: Мэтт Кью
Эксперт предсказал обострение ситуации внутри Red Bull
Бриаторе: Алонсо принес в Aston то, чего никогда не было при Феттеле
Гонщик Формулы Е бросил BMW ради индийской команды
Гонщик Формулы Е бросил BMW ради индийской команды Гонщик Формулы Е бросил BMW ради индийской команды
Гонщик Формулы Е женился на принцессе
Гонщик Формулы Е женился на принцессе Гонщик Формулы Е женился на принцессе
Mahindra назвала своими гонщиками в новом сезоне Формулы Е Верляйна и Д'Амброзио
Mahindra назвала своими гонщиками в новом сезоне Формулы Е Верляйна и Д'Амброзио Mahindra назвала своими гонщиками в новом сезоне Формулы Е Верляйна и Д'Амброзио
Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes
Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро «Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
В Mercedes объяснили рост скорости. Дело в ином подходе к машине
В Mercedes объяснили рост скорости. Дело в ином подходе к машине В Mercedes объяснили рост скорости. Дело в ином подходе к машине
Самое важное:
Галерея. Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия
Галерея. Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия Галерея. Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия
«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса
«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса «Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса
McLaren объявила об уходе технического директора Ки и начале работе Санчеса
McLaren объявила об уходе технического директора Ки и начале работе Санчеса McLaren объявила об уходе технического директора Ки и начале работе Санчеса
Мнение: что мешает Ferrari ехать быстрее, и как команде быть дальше
Мнение: что мешает Ferrari ехать быстрее, и как команде быть дальше Мнение: что мешает Ferrari ехать быстрее, и как команде быть дальше
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.