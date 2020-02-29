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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Зачем в Ф1 делят день тестов между двумя пилотами?

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Зачем в Ф1 делят день тестов между двумя пилотами?
Автор:
, Главный редактор
29 февр. 2020 г., 08:01

В последние две недели на заездах в Барселоне мы увидели самые разные подходы команд к загрузке гонщиков. Главный гоночный инженер Mercedes разъяснил, как немецкий коллектив пришел к своей схеме.

На предсезонных тестах Формулы 1 этого года разные команды в разные дни поступали по-разному: иногда один пилот работал на трассе с утра до вечера, а иногда до и после обеда за руль садились разные гонщики.

При этом, по слухам, использование второй схемы нередко приводило к определенным потерям времени. В частности, Эстебан Окон, сменив после обеда Даниэля Риккардо, обычно выезжал из боксов достаточно поздно – только через час после начала дневной сессии. И ряд наблюдателей утверждают, что это связано в том числе с необходимостью адаптировать болид Renault под другого пилота (напомним, Окон гораздо выше своего напарника).

Большинство команд чередовали разные подходы. К примеру, в прошлую среду весь день на трассе провел только Ромен Грожан – а уже в четверг обойтись услугами одного пилота предпочли сразу 7 команд. Одной схемы в течение всех шести тестовых дней придерживались только два коллектива: упомянутая Renault – и Mercedes. Немецкая команда в последний день заездов даже разместила в соцсетях отдельный видеоролик, посвященный теме загрузки пилотов. Почему немцы предпочитают менять гонщика в середине дня, объяснил главный гоночный инженер Энди Шовлин.

 

«Программа тестов с годами становится все более и более интенсивной, – в частности, сказал специалист. – Плюс нынешняя машина весьма требовательна к пилотам – особенно если надо проехать 150 кругов, ведь это почти 1 000 километров.

В итоге, когда каждый из пилотов работает только полдня, нам чуть проще планировать программу, а самим гонщикам – изучать полезные для них данные. Мы используем такой подход уже несколько лет, и пока он хорошо показывает себя.

В этом году тесты состоят из 6-ти дней [вместо 8-ми в последние годы], это всего 48 часов. И нам надо как можно лучше продумать, как распорядиться этим временем, чтобы получить максимум пользы от заездов. При этом машина должна проводить как можно больше времени на трассе. Потому что именно в это время мы можем узнавать о ней что-то новое».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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