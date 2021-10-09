Зачем Цунода поставил шины Soft? Все дело в дожде

После тренировок в пятницу в Pirelli признали, что не были готовы к столь существенному изменению качества покрытия в Турции после обработки мощными струями воды и что выбранный ими состав для шин Soft не подходит для гонки.

В подтверждение этих слов почти все пилоты предпочли выехать во втором сегменте квалификации на шинах Medium чтобы на них же стартовать.

Однако один гонщик стал исключением, и это Юки Цунода. Он прошел в финал квалификации на мягких шинах, и на них же будет стартовать с девятого места.

После заездов он объяснил такое решение резкой потерей своей скорости в субботу, когда с утра пошел дождь, а после обеда трасса все еще оставалась влажной.

«В пятничных тренировках я был достаточно быстр на сухой трассе, темпа хватало для прохождения в финал квалификации на шинах Medium, – сказал Цунода. – Но с первыми каплями дождя на трассе все изменилось. Поведение машины стало совсем другим. Так что определенно решение поставить мягкую резину было правильным.

Теперь мне остается только постараться использовать эти шины Soft для того, чтобы отыграть что-то на старте гонки. У а там посмотрим, как долго ни продержатся.

В целом еще вчера я надеялся попасть в шестерку быстрейших в квалификации, скорость позволяла на это рассчитывать. Но как я уже говорил, с первыми каплями дождя все изменилось».