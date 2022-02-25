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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Зачем поливать тестовую трассу Ф1 водой? В Pirelli объяснили

Во второй половине пятницы заезды в Барселоне пройдут в «сыром» формате. Как это организовано и зачем нужно?

Зачем поливать тестовую трассу Ф1 водой? В Pirelli объяснили
Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
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Во время обеденного перерыва на трассу вышли огромные цистерны, основательно залившие асфальт водой. Это должно позволить командам опробовать новые автомобили на дождевой и промежуточной резине. 

Такой сценарий был выбран по просьбе Pirelli – не секрет, что прежде к продукции итальянцев для дождевых условий были определенные вопросы, потому сейчас, после смены регламента, особенно важно дать командам возможность разобраться с такой резиной.

«Мы хотели опробовать дождевые и промежуточные шины до старта сезона, – рассказал гоночный босс Pirelli Марио Изола. – Произошли очень значительные изменения, потому было бы неумно начинать чемпионат вообще без проверки такой резины, пусть даже мы и опробовали ее на "мулах" [в 2021 году]. 

Важно также учитывать, что маленькие передние надкрылки расположены очень близко к поверхности резины. А ведь диаметр дождевых шин на 10 мм больше, чем сликов.  

Нам нужно быть уверенными в том, что между надкрылком и резиной не происходит контакт, что нет никаких неожиданных сложностей – предвидеть которые в случае новых машин не всегда возможно. Именно потому дождевые тесты столь необходимы».

 

Изола также рассказал, как именно было решено готовить трассу: «У нас есть много грузовиков с цистернами, которые позволяют воспроизводить дождевые условия. Мы использовали весь час, что шел обеденный перерыв, чтобы залить трассу. Идея в том, что команды начнут работу на дождевых шинах, а затем, так как на трассе будет десять машин, быстро начнет проявляться более сухая траектория.

Это позволит лучше определить момент перехода на промежуточные шины. После этого можно будет ездить уже на них – а под конец сессии, хотя, конечно, это зависит от условий, получится вернуться на слики.

Это общая идея. У нас нет каких-то конкретных планов. Команды сами будут решать, что делать. 

Для нас это тоже будет полезно, да и они смогут понять работу шин. 

Наверное, на первых Гран При в Бахрейне и Саудовской Аравии дождевых условий не будет, но в дальнейшем по ходу сезона – вполне. Так что полезно иметь данные на этот счет». 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

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