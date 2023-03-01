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«Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull

По прошествии времени Алекс поделился мыслями о тех полутора годах, что провел за команду из Милтон-Кинса рядом с Максом Ферстаппеном

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
«Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull
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Англо-тайский гонщик, вообще говоря, оказался в Формуле 1 едва ли не случайно. Он уже попрощался с Ф2 и готовился начать новую страницу карьеры в Формуле Е, когда получил приглашение в Toro Rosso.

К тому времени Алекс уже давно потерял место в молодежной программе Red Bull, но STR был нужен напарник для Даниила Квята на сезон-2019, и доктор Марко вспомнил о скорости Элбона. 

Дальше события развивались еще интереснее: после 12 гонок в «младшей» команде пилота перевели в Red Bull на замену не оправдавшему доверия Пьеру Гасли. 

«Честно говоря, я оказался в довольно странной ситуации, – рассказал Алекс  интервью The Players Tribune. – Я понимал, что это привилегия. Каждый гонщик хотел оказаться на моем месте. Ведь оно позволяет выигрывать гонки, биться за титул. Ради такого мы занимаемся гонками. Но я в то же время старался разумно оценивать свое положение. 

Я знал, сколь хорош Пьер, так как следил за его карьерой. Он действительно талантливый. И еще у него было куда больше опыта? чем у меня. Но он не смог проявить себя в Red Bull. И они взяли меня. Зачем? По ходу летнего перерыва [когда произошла рокировка гонщиков] я постоянно думал об этом».  

Понимая, что у него мало шансов проявить себя, Алекс решил избрать собственный подход к выступлениям за Red Bull.

«Я понимал, что Red Bull уже не подходит для того, чтобы там учиться, – объяснил он. – Они хотят выигрывать гонки. Когда я провел первые тренировки с ними, то все понял: это нельзя ставить в вину команде или Максу, но машина была построена исключительно под его предпочтения.

Он не просто первый пилот в Red Bull, но и один из лучших в истории. У него очень особенный стиль управления, который требует радикальных настроек. Для многих других гонщиков подобное сложно. Разумеется, каждый сам подбирает собственные регулировки, но шасси Red Bull по умолчанию лучше подходят Максу».

Пьер Гасли, Alpha Tauri, Алекс Элбон, Red Bull Racing, играют в нарды

Пьер Гасли, Alpha Tauri, Алекс Элбон, Red Bull Racing, играют в нарды

Фото: Red Bull Content Pool

Оценивая с высоты своего нынешнего опыта подход Red Bull, Алекс отметил: «У меня была возможность поработать [в молодежных сериях] с Джорджем Расселлом и Шарлем Леклером, и мне всегда подходили настройки с более резким передком. 

Но когда я пришел в Red Bull, у их машины передок был слишком резким даже для меня. Представьте, что в компьютерной "стрелялке" вы поставили максимальную чувствительность мышки. Вот так я ощущал себя за рулем. 

Теперь я отлично понимаю это. Но уже тогда у команды не было сомнений, что Макс – будущий чемпион. Потому они и строили машину специально для него».

Элбон провел в Red Bull полтора года и за это время дважды поднимался на подиум Ф1. Гонщик покинул Ф1 в конце чемпионата-2020, когда на его место взяли Серхио Переса – но смог вернуться после пропущенного сезона и сейчас стал лидером Williams. 

Гонщик отметил: «Я понимаю, что мог добиться большего. Но верил, что случившееся в Red Bull не станет для меня концом карьеры. И начал все заново».

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