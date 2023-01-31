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«Зачем нам делать это самим?». Haas продолжит техническую кооперацию с Ferrari

По словам Гюнтера Штайнера, появление нового титульного спонсора никак не повлияет на финансовую модель работы команды

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Зачем нам делать это самим?». Haas продолжит техническую кооперацию с Ferrari
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Еще в октябре прошлого года команда Haas F1 объявила, что в новом сезоне чемпионата мира ее титульным спонсором станет компания MoneyGram, что должно позитивно сказаться на финансовом положении американского коллектива. 

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Как рассказал Гюнтер Штайнер, в новом сезоне бюджет Haas будет близок к планке лимита в 147,5 млн долларов*. При этом команда продолжит получать максимум возможных деталей от Ferrari, как делала это с момента дебюта в 2016 году. 

«Мы хотим максимально инвестировать в машину, – рассказал глава команды в интервью Motorsport.com в преддверии презентации, которая пройдет во вторник. – Сейчас мы вкладываем в эти работы все, что у нас есть. А все остальное нас не интересует. 

Та схема, которую мы используем, стабильно работает. Нам важно гарантировать, что машина будет как можно быстрее. Мы не распыляем силы, не говорим: "Ох, мы будем больше делать сами".

Нам важно, чтобы процессы [кооперации с Ferrari] работали четко, а если возникнет желание что-то поменять, этим можно будет заняться когда-нибудь позже. Если пытаться брать на себя слишком много, ты споткнешься.

Так что мы сохраним прежнюю модель, взяв от нее самое лучшее. Если окажется, что в условиях лимита бюджетов получится экономить, если делать детали самостоятельно, тогда в дальнейшем мы это попробуем. Но точно не прямо сейчас». 

Примечательно, что на вопрос, улучшил ли контракт с MoneyGram финансовое положение Haas, тиролец ответил: «Я бы сказал, что оно никогда и не было плохим. 

Сезон-2020 оказался сложным из-за пандемии, когда нарушились цепочки поставок. Но появление нового спонсора делает наши позиции более прочными.  

Можно ли их назвать самыми лучшими в нашей истории? Думаю, с самого начала проекта у нас все было очень неплохо. Когда мы пришли в 2016-м, не было никакого лимита бюджетов. Так что мы тратили заметно меньше других, даже находясь при этом в хорошей финансовой ситуации.

А сейчас, если сравнивать с другими, мы стали конкурентоспособными и в финансовом плане. Скажу даже проще – не конкурентоспособными, а равными».

Ливрею новой машины VF-23 покажут уже сегодня – это будут лишь компьютерные рендеры, тогда как реальный автомобиль будет готов лишь к тестам в Бахрейне в конце февраля. Минувший сезон Ф1 Haas завершила на восьмой строчке в Кубке конструкторов. 

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*точная сумма лимита бюджетов складывается из нескольких слагаемых. Базовая величина на 2023 год по регламенту составляет $135 млн, однако еще прошлым летом команды Ф1 договорились с FIA об инфляционной поправке в 3,1%. Кроме того, сумма дополнительно выросла из-за 23 Гран При в календаре, в том числе шести этапов со спринтерскими гонками

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