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Формула 1 Новость

Зачем Mercedes будет перестраивать базу в Брэкли? Команда объяснила

Амбициозная программа предусматривает возведение гоночного кампуса, инвестиции в проект составят £70 млн

Джонатан Нобл
Автор:
База команды Mercedes F1

Планы включают строительство пешеходных зон и торгово-развлекательных комплексов с ресторанами. Все это должно улучшить условия труда сотрудников. Одновременно запланирована реконструкция главных зданий, где размещаются подразделения команды Ф1.

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В команде рассчитывают завершить реконструкцию до конца 2025 года. 

Глава Mercedes F1 Тото Вольф рассказал Motorsport.com: «В свое время вся бытовая инфраструктура в Брэкли строилась, чтобы обслуживать 350 человек, а сейчас у нас работают 1250. 

На протяжении пяти последних лет кампус развивался невероятными темпами, и сейчас все выглядит на самом современном уровне, как и должно быть у команды Ф1. 

Но наш план в том, чтобы расширить территорию за счет нескольких новых зданий и создать совсем другой облик с множеством зон для отдыха, ресторанов, тренажерным залом и современными магазинами. А еще важно удрать из этой зоны автомобили. 

Мы хотим построить собственную маленькую деревню со всеми удобствами и преимуществами, своего роди Силиконовую долину в миниатюре».

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Расширение базы Mercedes F1, рендер

Расширение базы Mercedes F1, рендер

Фото: Mercedes AMG

В Mercedes уверены, что ключевым фактором для долгосрочных успехов в Ф1 являются инвестиции в людей и в ту среду, где они работают. 

Так что кроме моментальных мер, в числе которых увеличение зарплат в 2023 году на 10% для компенсации инфляции, команда работает и на перспективу. 

Вольф объяснил: «Разумеется, все это делается ради людей. Мы не пытаемся выиграть какую-то архитектурную премию. 

Лет 20 назад кое-кто из наших соперников явно сбился с пути  поставил во главу угла именно архитектуру (возможно, речь о Технологическом центре McLaren в Уокинге – прим.ред.). Но нам важна именно функция, а не все остальное вокруг нее. Впрочем, главной целью остается создание пространства, где будет классно работать и проводить свободное время». 

В общей сложности Mercedes собирается реализовать более 30 проектов. £40 млн уже освоено, а £30 млн будет инвестировано в дальнейшем. На рендерах хорошо видно большое количество солнечных панелей, вся работа базы будет вестись на возобновляемой энергии. Парковки размещены на крышах знаний.   

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